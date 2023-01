Zdravko Mamić je sazvao press konferenciju nakon što je objavljeno da je podnesena kaznena prijava protiv njega, 45 članova Skupštine kluba te još tri člana Nadzornog odbora Dinama.

UŽIVO

Press konferencija Zdravka Mamića

"Zašto sam ja uopće tu, netko će se pitati. Što hoće Mamić, koja je njegova namjera? Ja nakon 2015. godine kada sam formalno uhićen, nisam u Dinamu. Zašto sam sada tu? Tu sam jer sam silno zabrinut za ono što se događa u Dinamu", rekao je Mamić na početku press konferencije i nastavio:

"Ja od 2015. godine formalno nisam član nijednog tijela u Dinamu. Morao sam klub napustiti. Nakon toga sam bio savjetnik do pravomoćne presude. Kasnije sam bio navijač i prijatelj kluba. Tu sam jer sam zabrinut za događanja u Dinamu. Ono što su sanjale generacije navijača i što smo gradili moji suradnici i ja, moglo bi se urušiti. Borit ću se za interese Dinama do zadnje kapi krvi. Dinamo je sad ugrožen kao rijetko kada. Klub se ruši iznutra. U posljednjih 17 godina klub je postao monstrum, nitko ga nije mogao srušiti."

Mamić je potom govorio o kaznenoj prijavi koja je podnesena protiv njega, 45 članova Skupštine kluba te još tri člana Nadzornog odbora Dinama.

"Svjedoci smo da je jučer svjeto dana ugledala kaznena prijava koja je prezentirana da je podneseno 49 kaznenih prijava, ali nije toliko ,nego je podnesena jedna kaznena prijava protiv 49 osoba. To je velika razliak. Protiv 49 uglednih čllanova skupštine Dinama, od kojih su neki legende kluzba, tri člana Nadzornog odbora i moja malenkost. Tko je podignuo? Neimenovani članovi Dinama. To može biti Grgo, Stanko, Marko. Tu prijavu je podnio Krešo Antolić. Kukavica se skriva iza neimenovanih članova kluba. On nastavlja rabotu, gdje prljavim metodama istura ljude iz Dinama."

Mamić je nakon toga nastavio s napadima na Antolića i ustvrdio da je "izmanipulirao" predsjednika Mirka Barišića.

"Barišić je pozvao članove Izvršnog odbora da se odupru odluci Skupštine. Oni kažu da ne priznaju svoje vrhovno tijelo i ulaze u sukob s klubom. Nakon toga što zabrinuti članovi Skupštine vide u kojem smjeru to ide, skupili su 45 potpisa za izvanrednu skupštinu. Barišića je izmanipulirao prljavi Antolić. Skupštinari su htjeli razgovarati, ali nisu mogli, a u tome ima veliku ulogu i moj otac Mirko Barišić, koji je predsjednik kluba. On je moj tata, predsjednik je kluba i mogao je i morao sve ovo spriječiti. I naravno, koristi poluge kluba i kanale kluba za obračunavanje sa svojim nadreženima, članovima Skupštine, s članovima Nadzornog Odbora, za svoje privatne interese. Tu klluba nema nigdje. Ima kluba koji je paraliziran, koji se sramoti, naši neprijatelji likuju, tu vatru još polijevaju benzinom i koja prijeti da će zapaliti nas sve i uništiit cijeli klub. Tu nema brige za kllub. Nitko ne bi radio to što radi Antolić putem svoje ljubavnice s kojom živi, koja je glasnogovornica kluba i pušta priopćenja kako bi se naštetilo članovima skupštine Dinama, da ih se proglasi kriminalcima. Antolić je organizirao čitavu četu lljudi, on je policajac u glavi. On je zavadio Dinamov puk, to je epskih razmjera što je napravio klubu sa svojim udbaškim metodama. "

Ustvrdio je Mamić nakon toga da je Antolić zavadio klub i iznio nove teške optužbe.

"Nitko ne bi radio to što radi Antolić putem svoje ljubavnice s kojom živi, koja je glasnogovornica kluba i pušta priopćenja kako bi se naštetilo članovima skupštine Dinama, da ih se proglasi kriminalcima. Antolić je organizirao čitavu četu ljudi, on je policajac u glavi. On je zavadio Dinamov puk, to je epskih razmjera što je napravio klubu sa svojim udbaškim metodama."

"Antolić je eutanazirao upravu u kojoj su i Vlatka Peras i Amra Peternel. Nema ih nigdje. On ih ucjenjuje, inicirao je kaznenu prijavu protiv predsjednice uprave Vlatke Peras. On je mozak koji je člana Izvršnog odbora Naglića nagovorio da digne prijavu protiv predsjednika Nadzornog odbora Rožića. Antolićev brat je šef Dinamove kuhinje i direktor tvrtke Plavi korner. U međuvremenu je još otvorio privatnu firmu koja prodaje Plavom korneru. Njegov sin igra u Kustošiji i on prisiljava trenera da njegovog sina dovede u Dinamo. Onda su prijavili trenera da je dijete gađao loptom u glavu. Trenericu Tamaru Despot je prijavio na policiju, bila je trenerica u Dinamovoj školi."

Nakon toga je Mamić govorio o transferu Mislava Oršića, koji je u zimskom prijelaznom roku prešao u engleski Southampton.

"Antolić tvrdi da je u siječnju 2022. godine uprava odbila transfer Mislava Oršića. Burnley je prije šest mjeseci poslao ponudu za Oršića. S obzirom na slabu financijsku situaciju u klubu, svi su bili za to da se proda Oršić. Ja nisam dao. Oršić zna da ja nisam dao. Molio me njegov agent da ga pustim tamo. Zvao me i Oršić, molio me, a ja sam mu rekao 'Orša, ljubi te tvoj Zdravko, nikad te neću pustiti'. On nas je odveo do naslova i vodio nas u Ligi prvaka. Antolić je prodao Oršića sad, kad ga nije smio prodati. Prodao ga je za 5,75 milijuna eura. Pokazat ću vam ugovor ako hoćete. Prodali su ga jer nemaju pojma o životu."

"Zove me taj isti ugledni menadžer, Branko Huclika. On kaže, gospon Zdravko, doći će ponuda za Oršića. Zovem vas da vas informiram. Kažem mu ja, Branko, ja više u Dinamu ne predstavljam ništa. Idi razgovaraj s njima u klubu, ali ja Oršića pustio nikad ne bi. Ako se Uprava to odluči napraviti, ne bih napravio ispod 10 milijuna eura. I mora se reagirati i dovesti nekoga. Triple-double. Tri poteza odjednom da vidiš."

Rekao je Mamić i da bi povremeni hrvatski reprezentacivac Josip Brekalo već bio u Dinamu, da je on i dalje u klubu.

Već neko vrijeme traje borba za vlast u Dinamu, između struje Krešimira Antolića s jedne i one Zdravka Mamića s druge strane.

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa o toj je temi prvi put progovorio 23. prosinca kada je opleo po ljudima koji su uz Antolića.

Rat za prevlast u Maksimiru traje i dalje, prvo je u utorak objavljeno da sportska inspekcija pokreće nadzorni postupšak nad događanjima u klubu, pa u srijedu da je podnesena kaznena prijava protiv njega, 45 članova Skupštine kluba i još tri člana Nadzornog odbora Dinama, nakon čega je Zdravko Mamić sazvao press konferenciju, koja počinje u četvrtak u 12 sati u jednom hotelu u Mostaru.