Zdravko Mamić je tijekom presice iz Mostara u kojoj se obračunao s Krešimirom Antolićem među ostalom zamolio sve iz Hrvatske da ga puste na miru i da ga više ne zovu, a u jednom trenutku je počeo vikati.

"Pustite me da živim. Ako vam toliko smetam, nemojte pisati o meni. Ja ću živjeti kao hadžija, svoj život. Mene jedino boli situacija u Dinamu. Ovdje se zaklinjem na moju obitelj i moju djecu. Gospodine Barišiću nikad nisam želio da vi budete smijenjeni iz Dinama. To je meni važno da moja djeca znaju. Mora se znati - Zdravko Mamić nije izdajnik! Meni se plasiralo da ga smjenjujem - to je laž", poručio je pa nakon toga govorio o Barišiću:

"Zdravko Mamić nije izdajnik. Barišiću su plasirali da ja želim njegovu smjenu. Zorić ima neslućenu reputaciju. Privilegija nam je da ga imamo, predlagao sam da ga približimo upravi i da on bude nekad u budućnosti možda predsjednik. Antolićevi su ljudi izmanipulirali predsjednika Barišića. Antolić je luđak, u čije ime je Barišić dozvolio da svoj život da u ruke takvih fukara? Barišić nije sposoban operativno voditi klub, ali on je tako dobar čovjek koji je postao destabilizator kluba u rukama ovog kriminalca, udbaša i pokvarenjaka Antolića. Radnim ljudima kluba, uzmite stvari u svoje ruke, nema nitko važniji tko je odgovoran za Dinamo nego zaposlenici. Nemojte me zvati, žaliti ,znam da vas zastrašuje i mobingira, izbacite ga naglavačke dok vas nije ostavio bez posla, dok Dinamo nije propao.

Taj manipulator i lažov. Želi dobiti sažaljenje, da je dobio prijeteće poruke, da ga prate. Laže đubre. On je angažirao da netko prati druge ljude. Sad slušajte što je istina. Evo, Antolić Krešo VIP. Ja nikada nikoga nisam zvao iz kluba ili vršio pritisak. Bila je ta Skupština 12.12. Ona je donijela odluku da je taj tumor Antolić odstranjen. Oni ignoriraju odluke Skupštine. U 22 sata i 42 minute, 16. prosinca, kad je Izvršni odbor bio sazvan i da neće provesti odluke Skupštine. Ja sam u svom stanu kao pas, odlučim pisati njemu i Željku Markoviću, koji ima ekskluzivitet za prijevoz i organizaciju putovanja. I Ognjen Naglić. Antoliću sam napisao: 'Kad si bio na dnu dna, dao sam ti kruh pa poslije i poziciju koju si samo sanjati mogao. Dali smo ti 300 tisuća eura, slao sam ti novce preko Vlatke, ti si nas izdao i na put si sa svojim lopovskim suradnicima da uništiš ono što sam ja gradio'", kazao je i onda eksplodirao:

"Antoliću, izdajničeeeeeeeeeeee", uzviknuo je Mamić.