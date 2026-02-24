FREEMAIL
SLAŽETE LI SE?

Poznati trener oštro o Trumpu i Infantinu: 'Gledaju samo profit, zaboravljaju ljude'

Poznati trener oštro o Trumpu i Infantinu: 'Gledaju samo profit, zaboravljaju ljude'
Foto: SEBASTIEN BOZON/AFP/Profimedia

Upitan o dodjeli FIFA-ine nagrade za mir Trumpu u prosincu prošle godine, Fonseca je bio jasan: "Znate li što sam osjetio kada sam to vidio? Sram. To je toliko tužno, nogomet to ne zaslužuje. To je sramota.“

24.2.2026.
15:10
Sportski.net
SEBASTIEN BOZON/AFP/Profimedia
Bivši trener Milana, Rome i Šahtara, Paulo Fonseca, oštro je kritizirao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Trener Lyona je "sve ogorčeniji“ zbog rata u Ukrajini, zemlji njegove supruge iz koje je on morao pobjeći pod bombama u veljači 2022. Bivši trener Šahtara iz Donjecka, kojeg je vodio od 2016. do 2019., kritizirao je Infantina, koji podržava povratak Rusije u međunarodna natjecanja.

"Hoćemo li igrati protiv Rusije u Moskvi dok Ukrajinci ne mogu igrati na svom teritoriju? Zemlja koja je napadnuta ne može igrati europska natjecanja kod kuće, a Rusija bi mogla? Za mene je to neprihvatljivo“, smatra Fonseca. "Nogomet ne može riješiti sve probleme. Ali može pomoći u donošenju više pravde u svijetu. A predsjednik Infantino radi isto što i predsjednik Trump. Gleda ekonomske interese i zaboravlja ljude“, rekao je Fonseca u intervjuu za L'Equipe.

Upitan o dodjeli FIFA-ine nagrade za mir Trumpu u prosincu prošle godine, Fonseca je bio jasan: "Znate li što sam osjetio kada sam to vidio? Sram. To je toliko tužno, nogomet to ne zaslužuje. To je sramota.“

