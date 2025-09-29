Vatreni su sada još veći favoriti za Svjetsko prvenstvo? Česi bez najboljeg strijelca

Češki napadač Bayer Leverkusena, Patrik Schick ozlijedio se u subotnjoj pobijedi nad St. Paulijem i izbivat će nekoliko tjedana s terena što bi moglo pomoći hrvatskoj reprezentaciji.

Schick je izašao nekoliko trenutaka prije kraja utakmice u Hamburgu zbog ozljede bedra. "Bayer Leverkusen će se morati snaći bez središnjeg napadača Patrika Schicka u sljedećih nekoliko utakmica. Schick bi se trebao moći vratiti u momčad za gostujuću utakmicu Bundeslige kod Mainza 18. listopada", stoji u klupskom priopćenju.

Prvog strijelca vjerojatno neće biti protiv Vatrenih

To znači da će Schick biti nedostupan za češku reprezentaciju koja 9. listopada ugošćuje Hrvatsku u utakmici koja bi mogla biti ključna u borbi za prvo mjesto naše kvalifikacijske skupine i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Schick je glavna uzdanica češke reprezentacije. Nastupio je ukupno 48 puta za izabranu selekciju Češke i zabio čak 24 pogotka. U ovim kvalifikacijama zabio je četiri pogotka.

