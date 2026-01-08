Panika u redovima naših protivnika na SP-u: Najveća zvijezda se ozlijedila

Napadač ganske nogometne reprezentacije, suparnika Hrvatske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, M​ohammed Kudus izbivat će s travnjaka oko tri mjeseca zbog ozljede kvadricepsa zadobivene tijekom nedjeljnog dvoboja Premier lige, objavio je njegov klub Tottenham Hotspur.

Kudus je do ozljede upisao 19 nastupa u Premier ligi ove sezone uz dva gola i pet asistencija.

Za reprezentaciju Gane dosada je 25-godišnji napadač odigrao 46 utakmica i postigao 13 golova.

Hrvatska i Gana igrat će u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. Uz njih, u skupini su još Engleska i Panama.

