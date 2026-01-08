FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DUGA PAUZA /

Panika u redovima naših protivnika na SP-u: Najveća zvijezda se ozlijedila

Panika u redovima naših protivnika na SP-u: Najveća zvijezda se ozlijedila
×
Foto: Dante Badano/psnewz/bestimage/profimedia

Hrvatska i Gana igrat će u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji

8.1.2026.
17:36
Hina
Dante Badano/psnewz/bestimage/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Napadač ganske nogometne reprezentacije, suparnika Hrvatske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, M​ohammed Kudus izbivat će s travnjaka oko tri mjeseca zbog ozljede kvadricepsa zadobivene tijekom nedjeljnog dvoboja Premier lige, objavio je njegov klub Tottenham Hotspur.

Kudus je do ozljede upisao 19 nastupa u Premier ligi ove sezone uz dva gola i pet asistencija.

Za reprezentaciju Gane dosada je 25-godišnji napadač odigrao 46 utakmica i postigao 13 golova.

Hrvatska i Gana igrat će u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. Uz njih, u skupini su još Engleska i Panama.

POGLEDJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni

Svjetsko Prvenstvo 2026.Gana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DUGA PAUZA /
Panika u redovima naših protivnika na SP-u: Najveća zvijezda se ozlijedila