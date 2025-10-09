Panika u Madridu: Zapalila se vila zvijezde Reala

U četvrtak ujutro, mir ekskluzivnog madridskog naselja La Moraleja narušio je gusti dim koji se dizao iz vile u vlasništvu nogometne zvijezde Real Madrida, Viniciusa Juniora. Požar, koji je izbio u podrumskim prostorijama, prouzročio je veliku materijalnu štetu, no brzom intervencijom vatrogasaca i sretnim spletom okolnosti izbjegnuta je tragedija. Brazilski napadač u trenutku incidenta nalazio se tisućama kilometara daleko, na pripremama s reprezentacijom.

Brza reakcija spriječila katastrofu

Hitne službe primile su poziv oko 11 sati ujutro po lokalnom vremenu. Prema izvještajima španjolskih medija, sustav za detekciju požara automatski je aktivirao alarm. Na mjesto događaja u općini Alcobendas, sjeverno od Madrida, odmah su upućene dvije vatrogasne jedinice Zajednice Madrida, koje su se pridružile lokalnoj policiji koja je već započela s gašenjem pomoću aparata za gašenje požara.

Koordinirana i brza akcija bila je ključna u sprječavanju širenja vatre na ostatak raskošne građevine. Vatrogasci su uspjeli staviti plamen pod kontrolu, a cijela intervencija, uključujući i prozračivanje prostorija od gustog dima, završena je oko podneva, samo sat vremena nakon dojave. Službeno je potvrđeno da u incidentu nitko nije ozlijeđen niti je bilo slučajeva trovanja dimom.

Uništena sauna kao izvor vatre

Prve istrage ukazuju na to da je uzrok požara bio električni kvar, odnosno kratki spoj na instalacijama spuštenog stropa u sauni smještenoj u podrumu vile. Plamen je, potpomognut drvenim oblogama, brzo zahvatio cijelu prostoriju.

Razmjeri štete

Iako su vatrogasci uspjeli spasiti gornje katove, šteta je opisana kao velika.

Potpuno uništenje: Sauna i pripadajući spa dio u podrumu u potpunosti su uništeni.

Šteta od dima: Gusti dim proširio se stubištem i ispunio dva kata kuće, uzrokujući značajnu štetu na zidovima i namještaju.

Lokalne vlasti nastavljaju s procjenom ukupne štete i detaljnom istragom kako bi se utvrdio točan uzrok kvara koji je doveo do požara.

Raskošna oaza u elitnom dijelu Madrida

Vila u kojoj se dogodio incident pravo je utočište luksuza. Smještena je u La Moraleji, jednom od najprestižnijih i najsigurnijih rezidencijalnih područja u Španjolskoj, nedaleko od Real Madridovog trening kampa Valdebebas. Imanje se prostire na 1000 četvornih metara, a Vinicius ga je kupio od bivšeg kapetana "Kraljevskog kluba", Sergija Ramosa.

Opremljena je svim zamislivim sadržajima za život na visokoj nozi, uključujući tursku kupelj, unutarnji grijani bazen, vrhunski opremljenu teretanu, privatnu kino dvoranu, sobu za igre i bar. Na gornjem katu nalaze se četiri prostrane spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, a posjed uključuje i zasebnu kuću za goste. Upravo je u jednom od tih luksuznih dodataka, električnoj sauni, i izbio požar.

Zvijezda Reala na drugoj strani svijeta

Najveća sreća u nesreći jest činjenica da u vili u trenutku izbijanja požara nije bilo nikoga od stanara. Kako prenosi Marca, Vinicius Junior se u to vrijeme nalazio u Seulu, u Južnoj Koreji, gdje se s brazilskom reprezentacijom, zajedno sa suigračima Éderom Militãom i Rodrygom, pripremao za prijateljske utakmice. Brazil je u sklopu turneje igrao protiv Južne Koreje 10. listopada, a protiv Japana u Tokiju četiri dana kasnije.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrića nasmijao komentar češkog novinara