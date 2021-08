Nogometaši Dinama nisu se uspjeli plasirati u skupinu Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici play-offa u Zagrebu odigrali 0-0 sa Šerifom. U prvoj utakmici u Tiraspolu Šerif je pobijedio s 3-0.

Modri nisu uspjeli izvesti podvig i nadoknaditi tri gola zaostatka, pa se moldavski Šerif plasirao po prvi puta u skupnu fazu Lige prvaka, a Dinamo nastavlja u Eurpskoj ligi.

Dinamo nije našao načina kako probiti obranu Šerifa na čelu s vratarem Athanasiadisom, kojeg Zagrepčani nisu uspjeli svladali u oba susreta.

Za komentar Dinamovog ispadanja nazvali smo bivšen igrača Modrih i hrvatskog reprezentativca, a sada trenera Igora Pamića.

Igor Pamić

Pamić je na početku razgovora istaknuo da je ovaj dvoboj odlučila prva utakmica u kojoj su Modri u Moldaviji pretrpjeli težak poraz.

"Cijela priča kreće i završava u prvoj utakmici. Pričalo se puno o Zvezdi prije play-offa, trener je najmanje govorio o tome, i normalno da igrači to prate. Isto tako, znajući da je Šerif izbacio Zvezdu s tom idejom i motivom se moglo ući u utakmice sa Šerifom. Po meni je Dinamo izgledao jako dobro, baš europski, u ranijim utakmicama pretkola i prošao je na pametan način, ne možemo reći briljantan, ali točno onako kako treba", rekao je Pamić pa se okrenuo dvoboju sa Šerifom:

"Jednostavno, Šerif se podcijenilo. To se vidjelo po pristupu, ali isto tako po pripremi utakmice. Dinamo je igrao sasvim drugačije, htio se nametnuti, a protiv momčadi koja je opasnija i brža prema naprijed od Legije i Omonije i tu se pogriješilo, to je neosporno. Dinamo je u uzvratu bio dobar, da je bio takav u obje utakmice onda bi izgledi bili 50-50, čak po mojem mišljenju i na Dinamovoj strani. Ovako, nakon onakve prve utakmice, bilo je vrlo teško očekivati da će proći. Međutim, Šerif je predobar u ovom trenutku, Dinamo nije slab, bio je dobar koliko može biti u ovom trenutku. No, Šerif je predobar da bi ispustio ovakvu prednost; bili su mirni, znali su što hoće i Dinamo nije mogao ama baš ništa."

Kriva reakcija

Naš sugovornik zatim je prokomentirao trenera Modrih Damira Krznara, čiji će se rad najviše analizirati nakon neuspjeha u kvalifikacijama za LP.

"Ovako, u utakmici u Moldaviji Dinamo je ostavio previše prostora brzim protivničkim napadačima. Sigurno da Krznar nije ništa bolji ni lošiji trener nakon Šerifa, ali mora se priznati da je Dinamo u Moldaviji izgledao letargično. A za psihološku pripremu momčadi uvijek je najbitniji trener. Tu se isto pogriješilo. Ne mogu reći da je on krivac, Dinamo je imao otežavajuću okolnost koja ih je kaznila, a to je da se i Perić ozlijedio pa je silom prilike morao igrati na stoperu s bočnim igračem koji nije standardan ni na lijevom boku", rekao je pa istaknuo:

"Dinamo je izgubio Ligu prvaka reakcijom trenera za vrijeme prve utakmice. Kada je vidio da Dinamo nema dan, kada je gubio 1:0 na poluvremenu, kada se ozlijedio stoper u samoj završnici, imalo se 15 minuta za razmisliti je li trenutak da se vrati u Zagreb s minimalnim porazom. Onda ni Šerif ne bi došao tako opušteno u Zagreb. Smatram da su reakcije za vrijeme utakmice protiv Šerifa bile ključne za Dinamovo ispadanje."

Podrška Krznaru

Unatoč svemu, Pamić ne dvoji da je Krznar pravo rješenje za trenera Dinama.

"Krznar nije dobro rješenje, Krznar je odlično rješenje. Nitko ne može poznavati bolje momčad, stručni stožer je napravio dobar posao, sada se treba samo koncentrirati. Nije ovo Dinamov neuspjeh, mi smo mislili da će ovo biti s lakoćom, a moramo respektirati i protivnika. Bilo je puno nesretnih okolnosti, a u ovom trenutku, kada dolazi Europska liga i prvenstvo, nema boljeg čovjeka za trenera. Mislim da bi promjena navika, prihvaćanje drugih zamisli, bila pogubna.Naravno, Dinamo će napraviti ono što misle da je najbolje, ali za mene nema boljeg rješenja od Krznara."

Modri bez širine

Za kraj je Pamić progovorio o nastupu Dinama u novoj sezoni Europske lige i odgovorio na pitanje je li smatra da ova ekipa može napraviti 'čudo' kao prošle godine kada su izbacili Tottenham i stigli do četvrtfinala.

"Ova momčad - ne. Ova momčad, kao prvo, nema širinu, a protivnici će biti sve teži. Ne znamo kakvi će biti protivnici u skupini, ali već smo vidjeli da nije lagano ni sa kim igrati i Dinamo se mora pojačati s tri-četiri kvalitetna igrača i mislim da će to napraviti. Šteta što nisu reagirali prije, ponovila se greška od prošle godine, gdje je manjkavost stopera presudila što se izgubila Liga prvaka. Ali što je tu je, imamo Dinamo u Europskoj ligi i neka ponovi lanjski rezultat, to bi bilo fantastično", zaključio je Pamić.