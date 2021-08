Nogometaši Dinama nisu se uspjeli plasirati u skupinu Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici playoffa u Zagrebu odigrali 0-0 sa Šerifom. U prvoj utamici u Tiraspolu Šerif je pobijedio s 3-0.

Modri nisu uspjeli izvesti podvig i nadoknaditi tri gola zaostatka, pa se moldavski Šerif plasirao po prvi puta u skupnu fazu Lige prvaka, a Dinamo nastavlja u Eurpskoj ligi.

Europska liga ove je sezone doživjela promjene. Umjesto 48 momčadi, u skupinama će ih biti 32. Sustreti će se igrati u četvrtak (nekad iznimmno u utorak i srijedu) u 18.45 i 21 sat. Prva i druga momčad iz skupine plasirat će se u osminu finala, a u toj fazi natjecanja pridružit će im se osam najboljih trećeplasiranih ekipa iz skupina Lige prvaka.

Žddrijeb europske lige održat će se u petak u Nyonu i Dinamo se nalazi u prvoj jakosnoj skupini. Modri su jedna od osam momčadi u prvom 'potu' i samo tri kluba imaju bolji europski koeficijen od njih - Lyon, Napoli i Bayer Leverkusen. Iza Dinama u prvoj jakosnoj skupini su Monaco i Lazio. Još dva člana prvog 'pota' bit će poznata u četvrtak, nakon što se odigraju utakmice play-offa.

Dinamu to što se nalazi u prvoj jakosnoj skupini donosi "lakši" ždrijeb, no to ne znači da će izbjeći teške protivnike.

Dinamo može u skuini igrati sa svojim nesuđenim protivnikom u play offu LP, beogradskom Crvenom zvezdom, a može mu se dogoditi i da igra u "regionalnoj" skupini sa Zvezdom, Ferencvarošem i Ludogorecom.

Također, Dinamo može dobiti vrlo snažnu skuponu s uglednim europskim klubovima poput one s Leicesterom, Marseilleom i Galarasarayem.

Velika zarada

Modri su do sada u kvalifkacijama za Ligu prvaka zaradili preko milijun eura, ulazak u skupine EL donio im je još 3.63 milijuna, a na to dolazi još 5 milijuna eura koje dobijaju klubovi koji su ispali u play-offu LP, na što se pribraja bonus za europski koeficijent.

Modri su do sada, bez da su odigrali ijednu utakmicu u Europskoj Ligi zaradili preko 10 milijuna eura.

U toj grupnoj fazi Europske lige svaka pobjeda vrijedi 630 tisuća eura, a svaki remi 210 tisuća eura. Također, svaki pobjednik svoje skupine osvaja 1,1 milijun eura, dok drugoplasirani uzima 550 tisuća eura.

Ždrijeb Europske lige održat će se u petak u podne u Nyonu.