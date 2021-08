Nogometaši Dinama nisu se uspjeli plasirati u skupinu Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici playoffa u Zagrebu odigrali 0-0 sa Šerifom. U prvoj utamici u Tiraspolu Šerif je pobijedio s 3-0.

Najsretniji čovjek

"Ja sam večeras vjerojatno najsretniji čovjek. Kad sam dolazio, dolazio sam u Šerif s ciljem da uđemo u Ligu prvaka. Moj san se ostvario. To je bio rad cijele momčadi. Imali smo težak put od samog početka, a rezultat koji smo ostvarili čini me ponosnim na dečke. Šest utakmica smo dobili, 14 golova smo dali, a dva smo primili u kvalifikacijama. To govori puno", izjavio je nakon utakmice trener Šerifa Jurij Vernidub i dodao:

"Čitao sam intervju trenera Dinama. Rekao je da ne želi doći do penala nego riješiti sve u regularnom vremenu. I zato nije bilo potrebe da posebno motiviram igrače, oni su već bili raspoloženi. Imali smo problema sa sastavom, dobro smo proučili Dinamo i to je dalo ovaj rezultat. Zaslužili smo ulazak u Ligu prvaka."