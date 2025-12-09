FREEMAIL
DOKLE VIŠE? /

Pa ima li kraja mukama? Osijek uslijed borbe za o(p)stanak gubi više od milijun eura

Pa ima li kraja mukama? Osijek uslijed borbe za o(p)stanak gubi više od milijun eura
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Nakon godina natezanja po sudu, sada je Sud u Varaždinu presudio u Zahorinu korist, a zbog kamata je dug narastao na spomenutih 1,5 milijuna eura

9.12.2025.
22:25
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Izgleda da nema kraja problemima kluba s Drave. Otkad su se s Gradskog vrta preselili na Opus Arenu, za Osječane sve ide "nizbrdo", a sada se pojavio još jedan neočekivani problem.

Naime, kako doznaje Večernji list, NK Osijek dužan je Dariju Zahori isplatiti milijun i pol eura zbog posredovanja u transferu Mirka Marića u Monzu. Taj je transfer odrađen 2020. godine kada je Monza, tada pod Berlusconijem, otkupila Marića za sedam milijuna eura – što je i danas 25. najveći transfer u povijesti HNL-a i drugi najveći koji nije iz Dinama ili Hajduka (jedino je Kramarić prodan za više). Od tada traje natezanje Zahore i Osijeka. Zahorina tvrtka još je 2021. godine od Osijeka (prvi put) zatražila isplatu 628 tisuća eura na ime transfera Mirka Marića u talijansku Monzu, no kako Osijek to nije učinio, Zahora se uključio u pravnu bitku.

Nakon godina natezanja po sudu, sada je Sud u Varaždinu presudio u Zahorinu korist, a zbog kamata je dug narastao na spomenutih 1,5 milijuna eura. Ovaj će novac zasigurno nedostajati Osijeku koji, iako prema Transfermarktu ima četvrtu najvrjedniju momčad lige i najmoderniji stadion u državi, vodi grčevitu borbu za ostanak u ligi s novopečenim prvoligašem Vukovarom, koji je nedavno dobio dozvolu HNS-a da useli u njihov stari dom.

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

