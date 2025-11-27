Ovo se ne viđa često. Pogledajte kakav su incident izazvali navijači Bayerna na utakmici Lige prvaka
Arsenal je ovom pobjedom ostao jedina stopostotna momčad u Ligi prvaka, dok Bayern ima 12 bodova.
U petom kolu Lige prvaka na Emiratesu su se sastali "stari znanci" Arsenal i Bayern München. Tu su utakmicu Topnici pobijedili 3:1 golovima Jurriena Timbera, Nonija Maduekeea i Gabriela Martinellija, dok je za Bayern jedini pogodak postigao ponajveći europski talent Lennart Karl (17).
No, zanimljiva utakmica s četiri pogotka nije jedino o čemu se priča. Naime, netom prije te utakmice dogodilo se nešto čemu ne svjedočimo često na utakmicama Lige prvaka – navijači Bayerna naguravali su se sa zaštitarima u pokušaju proboja na teren. Zaštitari su taj incident, srećom, spriječili, a kako je izgledalo pogledajte ispod:
26.11.2025, Arsenal F.C.🏴 - FC Bayern Munich🇩🇪, Bayern fans vs Arsenal stewards & 1312 before kick-off at the Emirates, click for more here: https://t.co/OFAn3GNoxL— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 27, 2025
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/e9To0tVeOR
Arsenal je ovom pobjedom ostao jedina stopostotna momčad u Ligi prvaka, dok Bayern ima 12 bodova. Do kraja grupne faze Arsenal čekaju još dvoboji protiv Club Bruggea, Intera iz Milana i kazahstanskog Kairata, dok Bayern igra protiv Sportinga, Union SG-a i Perišićeva PSV-a.
Tablice omogućuje Sofascore
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na najtežem ispitu europske jeseni: Kovačević otkrio plan