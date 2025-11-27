FREEMAIL
Ovo se ne viđa često. Pogledajte kakav su incident izazvali navijači Bayerna na utakmici Lige prvaka

Ovo se ne viđa često. Pogledajte kakav su incident izazvali navijači Bayerna na utakmici Lige prvaka
Foto: Bernd Feil/m.i.s./imago Sportfotodienst/profimedia

Arsenal je ovom pobjedom ostao jedina stopostotna momčad u Ligi prvaka, dok Bayern ima 12 bodova.

27.11.2025.
14:30
Sportski.net
Bernd Feil/m.i.s./imago Sportfotodienst/profimedia
U petom kolu Lige prvaka na Emiratesu su se sastali "stari znanci" Arsenal i Bayern München. Tu su utakmicu Topnici pobijedili 3:1 golovima Jurriena Timbera, Nonija Maduekeea i Gabriela Martinellija, dok je za Bayern jedini pogodak postigao ponajveći europski talent Lennart Karl (17).

No, zanimljiva utakmica s četiri pogotka nije jedino o čemu se priča. Naime, netom prije te utakmice dogodilo se nešto čemu ne svjedočimo često na utakmicama Lige prvaka – navijači Bayerna naguravali su se sa zaštitarima u pokušaju proboja na teren. Zaštitari su taj incident, srećom, spriječili, a kako je izgledalo pogledajte ispod:

Arsenal je ovom pobjedom ostao jedina stopostotna momčad u Ligi prvaka, dok Bayern ima 12 bodova. Do kraja grupne faze Arsenal čekaju još dvoboji protiv Club Bruggea, Intera iz Milana i kazahstanskog Kairata, dok Bayern igra protiv Sportinga, Union SG-a i Perišićeva PSV-a.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

