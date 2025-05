Što nas čeka na Poljudu? Perković može odahnuti, a ovo je najveći upitnik Gattusa

Još nas samo nekoliko sati dijeli od vječnoga derbija između Hajduka i Dinama. Utakmica na Poljudu, s početkom u 16:00 sati, više je od samog rivalstva. Ulog je iznimno velik, a njen rasplet mogao bi odrediti i utrku za naslov prvaka SuperSport HNL-a. Bodovna razlika svela se tek na jedan bod, a raspletu derbija najviše se veseli Rijeka, kojoj bi odgovarao remi. Stoga pred Gattusom i Perkovićem stoji veliki izazov: složiti sastav koji će na Poljudu tražiti pobjedu.

Perković može odahnuti

Dinamo je trenutačno u psihološkoj prednosti u odnosu na Bijele, nakon važne pobjede protiv Rijeke. "Pobjednička momčad se ne mijenja" – toga je svjestan i Perković, no ipak će doći do pojedinih promjena u sastavu.

Martin Baturina bio je upitan do posljednjeg trenutka, no čini se da će "plava desetka" ipak krenuti od prve minute. Iako mu dio navijača osporava slabiju formu, Martin je poznat po tome da je posebno inspiriran u utakmicama protiv Hajduka – što je pokazao i u posljednjem derbiju na Maksimiru, gdje je zabio i asistirao u remiju 2:2. Kad je riječ o Baturini, Perković može odahnuti. Trener Dinama tako ne može računati jedino na ozlijeđenog Ademija i suspendiranog Franjića. Najveća promjena u sastavu u odnosu na utakmicu protiv Rijeke dogodit će se u obrani.

Samo je jedna 'plava' nepoznanica

Na vratima će, naravno, biti Ivan Nevistić, dok će stoperski dvojac činiti Torrente i Theophile-Catherine. Zbog Franjićeve suspenzije, Pierre-Gabriel preselit će na lijevog beka, a na njegovu poziciju desnog beka uskočit će Ristovski. U vezi je sve jasno – sredinu terena držat će Mišić, uz pomoć Sučića. Na poziciji ofenzivnog veznog igrat će Baturina, dok će na krilima biti Stojković i Pjaca. Ostaje vidjeti hoće li ih Perković ponovno rotirati, kao protiv Rijeke, gdje je Pjaca stvarao velike probleme s desne strane. Jedina veća dvojba za Dinamo ostaje pozicija napadača. Hoće li to biti Kulenović ili Kanga? Oba napadača trenutačno nisu u najboljoj formi, premda se igra obojice poboljšava. Kanga je više sidrun, igrač koji prima, zadržava i prosljeđuje loptu, dok je Kule ratnik i trkač, igrač koji traži dubinu. Ipak, ovoga puta prednost dajemo Kulenoviću. Također, treba računati da će u igru ući i Petković, a upravo bi Bruno mogao odlučiti utakmicu u ključnom trenutku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gattusov deficit u napadu

Što se tiče Gattusa, ni on ne može računati na trojicu svojih igrača. Jan Mlakar i Stipe Biuk i dalje su van stroja zbog ozljeda, dok će izostati i mladi Brajković, zbog crvenog kartona zarađenog protiv Osijeka. Na golu će, naravno, biti pouzdani Lučić, a Gattusa veseli povratak suspendiranog Uremovića, koji će ponovno činiti standardni stoperski par s Prpićem. Na poziciju lijevog beka vraća se Diallo, dok će na desnoj strani igrati Sigur, kao odgovor na vrlo raspoloženog Pjacu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveći upitnik Bilih

Vezna linija Hajduka nosi najviše upitnika, no vjerojatno će na pozicijama zadnjih veznih zaigrati Rakitić i Krovinović. Pukštas bi možda bio bolja opcija zbog tehničke potkovanosti, a Kalik bi mogao biti idealan kao "flaster" na Mišiću, no sumnjamo da će Gattuso mijenjati ustaljeni par. Na poziciji "desetke" trebao bi zaigrati Livaja, a u špici Rusin. Promjene se očekuju i na krilima – osim Bambe na desnoj strani, na lijevo krilo uskočit će Šego. Upravo bi zimsko pojačanje Bijelih moglo biti Gattusov adut, s obzirom na to da će mu na toj strani stajati Ristovski, koji je trenutačno u padu forme.

Predviđeni sastavi:

HAJDUK (4-2-3-1): Lučić – Sigur, Prpić, Uremović, Diallo – Rakitić, Krovinović – Bamba, Livaja, Šego – Rusin

DINAMO (4-2-3-1): Nevistić – Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente, Pierre-Gabriel – Mišić, Sučić – Stojković, Baturina, Pjaca – Kulenović

POGLEDAJTE VIDEO: Snimka tučnjave iz Splita prije derbija Hajduka i Dinama

Tekst se nastavlja ispod oglasa