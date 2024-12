Ovo su najbolji strijelci u povijesti utakmica Dinama i Hajduka

U Hrvatskoj apsolutno nema većeg sportskog rivalstva od onog Dinama i Hajduka u nogometu. Barem za jedan od dva najveća hrvatska kluba, nastupale su gotovo sve najveće zvijezde u povijesti hrvatskog nogometa, a neke legende u karijerama su branile boje oba kluba. Dražan Jerković, Bernard Vukas, Vladimir Beara, Cico Kranjčar, Zlatko Vujović, Davor Šuker, Aljoša Asanović, Senijad Ibričić, Luka Modrić, Stipe Pletikosa, Danijel Subašić i tako dalje. Sve su to igrači koji su kroz povijest nastupali i briljirali u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Danas nas od 17 sati i 45 minuta očekuje 244. po redu 'Vječni derbi', a u ovome tekstu donosimo pregled igrača koji su svojim golovima najviše obilježili dvoboje Dinama i Hajduka. Najbolje je naravno početi s igračem koji je zabio najviše golova u povijesti ovih susreta, a to je Slaven Zambata. Legendarni Zambi nastupao je za Dinamo od 1959. do 1969. nakon što je kao 18-godišnjak u Zagreb stigao iz sinjskog Junaka. U utakmicama protiv Bilih postigao je 12 golova što je rekord koji stoji do današnjeg dana, iako treba uzeti u obzir da gledamo samo utakmice odigrane nakon 1946. Od svih 12 njegovih golova najznačajniji je hattrick koji je zabio u finalu Jugoslavenskog kupa 1963. kojim je donio Modrima titulu i postao jedan od samo dvojice igrača koji je zabio tri gola u finalu kupa bivše države.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je u pitanju drugo mjesto na ovoj ljestvici, njega dijele petorica igrača koji su zabili po osam golova. Riječ je o dvojici legendarnih napadača Hajduka iz 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, Andriji Ankoviću i Jošku Vidoševiću. Njih dvojica dijele drugo mjesto s trojicom napadača Dinama iz novijeg doba, od kojih su dvojica istinske legende kluba. Riječ je Igoru Cvitanoviću, Eduardu da Silvi i Duji Čopu. Treba napomenuti i kako je Čop u vječnom derbiju nastupao i za Dinamo i za Hajduk, ali je svaki od svojih osam golova zabio u dresu Modrih.

Foto: Pixsell

Spustimo li se na treće mjesto, ponovno imamo podijeljenu titulu i opet ju dijele petorica igrača. Riječ je o trojici legendarnih igrača Hajduka: Miji Caktašu, Frani Matošiću i Bernardu Vukasu, te jednom od najboljih stranaca u povijesti Modrih El Arabiju Hilalu Soudaniju i legendi Dinama u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, Franji Wölfiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodajmo kako su samo četvorica igrača u povijesti derbija zabijala i za jednu i za drugu momčad. Riječ je o legendarnom Stjepanu 'Štefu' Deveriću koji je Hajduku zabio tri gola u dresu Dinama, dok je Modrima zabio jednom dok je igrao za splitsku momčad. Identični učinak ima i Joško Jeličić dok je Božidar Senčar dvaput zabio za Dinamo i jednom za Hajduk. Posljednji na listi je Ante Rukavina koji je za obje momčadi zabio jednom.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: U Splitu euforija, a u Zagrebu zabrinutost: Ovako je izgledalo kada je Torcida došla na trening Hajduka

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa