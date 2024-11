Ovako su dosad završavale utakmice Dinama i Hajduka. Plavi u nedjelju love jubilej

U nedjelju se na Poljudu od 17:45 sati igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Bit će to 141. 'Vječni derbi' od osamostaljenja Hrvatske od Jugoslavije, a 244. ukupno. Dosadašnji rezultati vrlo su izjednačeni, iako je kroz povijest zagrebačka momčad bila nešto uspješnija.

U hrvatskom prvenstvu ova dva rivala dosad su se sučelila 108 puta te još 22 puta u kupu i 10 puta u Superkupu. Gledajući samo dvoboje u prvenstvu Dinamo je dosad ostvario 49 pobjeda, a Modri su poraženi bili u 31 utakmici dok je njih 28 završilo remijem. Dakle, Dinamo će u nedjelju tražiti svoju jubilarnu 50. pobjedu nad Hajdukom u hrvatskoj ligi. Modri su daleko uspješniji i u kupu gdje su dosad skupili 13 pobjeda uz šest poraza i samo tri neriješena rezultata. U 10 sukoba u Superkupu opet je uspješniji Dinamo s četiri pobjede, dok je Hajduk dosad slavio u samo dvije utakmice.

Odemo li još dalje u povijest i u cijelu priču uključimo i derbije koje su Modri i Bili igrali još u vrijeme bivše države, stvari tu postaju puno zanimljivije i izjednačenije. U jugoslavenskome prvenstvu Dinamo i Hajduk susreli su se 92 puta i obje momčadi slavile su u 33 utakmice, a njih 26 završilo je neodlučeno. Iz priloženog se vidi koliko su ti susreti mahom bili izjednačeni, a dokaz tome je i gol-razlika u tim susretima koja je uistinu minimalna, a iznosi 127:125 u korist Hajduka. Kada se pogleda i nacionalni kup bivše države, tu je Dinamo puno uspješniji s duplo više pobjeda od Splićana. U tom su se natjecanju sukobili 11 puta uz šest slavlja Modrih, tri pobjede Hajduka i dva remija. Ukupno su tako u bivšoj državi odigrali 103 utakmice u kojima je Dinamo ostvario 39 pobjeda, 28 ih je završilo neodlučeno, dok je Hajduk slavio 36 puta.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Kada sve to zbrojimo dolazimo do konačnice računice po kojoj su Dinamo i Hajduk dosad odigrali ukupno 243 utakmice od kojih je njih 105 otišlo na stranu zagrebačke momčadi, a 75 susreta završilo je u korist Bijelih, dok 63 puta pobjednika nije bilo. Gol-razlika u svim dosadašnjim susretima apsolutno je na strani Dinama 338:271, ali najveća pobjeda u Vječnom derbiju ipak pripada plitskoj momčadi. Bilo je to 3. travnja 1955. kada je Hajduk u Zagrebu slavio s 0:6 kada su trojica igrača Bijelih (Bernard Vukas, Joško Vidošević i Sulejman Rebac) dva puta zatresla mrežu Dinama.

Foto: Igor Kralj/ Pixsell 7. mjesto - Alen Halilović je debitirao 29. rujna 2012. godine za Dinamo u derbiju protiv Hajduka kojeg su Modri pobijedili s 3-1 kada je Halilović bio star 16 godina 3 mjeseca i 11 dana. Ušao je u igru u 82. minuti zamijenivši Sammira te je ostavio jako dobar dojam.

Najveća pobjeda Dinama datira iz 2013. kada su Modri u kup susretu slavili s čak 5:0 na svom terenu. Strijelci za Modre bili su tada Joe Šimunić, Junior Fernandes, Alen Halilović i dva puta Duje Čop. Rekord za koji se mnogi navijači nadaju da će pasti u nedjelju zasigurno je onaj za najveći broj golova postignut u jednoj derbi utakmici, a on zasad iznosi osam. Taj je susret odigran u Superkupu prvog kolovoza 1993., a završio je remijem 4:4. Za Dinamo su tada zabijali Igor Cvitanović, Josip Gašpar i dvaput Goran Vlaović dok je za Hajduk također dva gola zabio Ivica Mornar, a po jedan su dodali Nenad Pralija i Dean Računica.

