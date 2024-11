Žaper oduševio navijače Hajduka i zagrijao atmosferu pred najveći derbi protiv Dinama

Mihael Žaper polako završava oporavak nakon teške ozljede koljena i operacije. Ovaj 26-godišnji zadnji vezni Hajduka ozlijedio se protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj u veljači ove godine i od tada nije nastupio za Bijele.

Navijači Hajduka željno ga očekuju natrag u momčadi i svi su bili oduševljeni kada su ga vidjeli među igračima Hajduka koji su došli uveličati otvaranje novog Hajdukovog Fan shopa na Rivi.

"Sve je dobro, hvala Bogu. Radio sam sve po PS-u, fizioterapeuti i liječnici napravili su jako dobar posao, doslovno 0-24 su mi bili na raspolaganju. Nigdje nisam žurio i zato su rezultati oporavka dobri. Nedavno sam se uključio u rad s ostatkom momčadi, idem korak po korak, čekam pripreme da ih prođem u cijelosti. Čuo sam od suigrača da su jako naporne i pripremam se mentalno i fizički za njih, da mogu reći da je ozljeda konačno iza mene", rekao je Žaper u razgovoru za Dalmatinski portal.

Otkrio je da mu nije lako gledati s tribine.

"Nisam u životu bio ovoliko dugo van terena. Kad dođeš na tribinu dosta je stresno gledati jer znaš da ne možeš pomoći suigračima. To me najviše boli i smeta, ali treba ići dan po dan, korak po korak dok se ovo ne završi i sve dođe na svoje. Ja se nadam da se vraćam od prvog kola proljetnog dijela sezone. Samo mi je to u glavi, da se vratim dobar i vjerujem da ću to i uspjeti. Od prvoga dana od kad sam se ozlijedio u glavi mi je samo povratak, da se vratim na pravi način a ne da mi treba određeni broj utakmica nakon povratka. Mislim da će od prvog treninga nakon priprema to biti to."

