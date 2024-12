Ovo su mogući sastavi za sudar Dinama i Hajduka

Kada se na travnjaku susretnu Hajduk i Dinamo, to nije samo nogometni okršaj, već sukob koji zahvaća cijeli društveni spektar. Ova dva kluba, najistaknutija na domaćoj sportskoj sceni, simboli su različitih mentaliteta, regija i navijačkih strasti. U Hrvatskoj, gdje svaka prilika postaje alat političkog utjecaja, podjele između sjevera i juga često se prelijevaju i na travnjak.

Dokaz tome je i predstojeći susret koji dolazi u pomalo neuobičajenom prosincu. Hajduk na vrhu ljestvice ulazi u ovaj dvoboj s četiri boda prednosti, no povijest nas uči da ta razlika ne garantira ništa. Prošle sezone splitska momčad bila je u sličnoj situaciji, s još većom prednošću nakon 15 odigranih kola, no Dinamo je do kraja prvenstva preokrenuo stvari i osigurao titulu s 14 bodova prednosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok je Dinamo posljednjih 19 sezona čak 18 puta podizao trofej najboljeg u Hrvatskoj, Hajduk posljednji naslov pamti iz 2005. godine. Ta duga pauza dodatno produbljuje frustraciju među splitskim navijačima, dok se u Maksimiru njeguje osjećaj superiornosti. Upravo zato derbi nosi težinu daleko veću od obične borbe za bodove – on je pitanje ponosa i identiteta.

Ovaj dvoboj, koliko god se doimao odlučujućim, neće značiti konačan rasplet prvenstvene utrke. Preostaje još mnogo kola, a dodatni faktor koji će sigurno utjecati na Dinamovu izvedbu je smanjenje pritiska europskih utakmica u nastavku sezone. S druge strane, Hajdukova potencijalna pobjeda donijela bi ugodnu prednost od sedam bodova, dok bi poraz otvorio vrata poznatim pritiscima i nesigurnostima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenerski dvojac, Gennaro Gattuso i Nenad Bjelica, suočen je s jednakim opterećenjem – očekivanja su velika, ne samo zbog sportskog dijela priče, već i zbog institucionalnog značaja oba kluba. Njihov pristup igri, koji se temelji na taktičkoj disciplini i kontroli, sugerira kako nećemo gledati festival kreativnosti, već borbu u kojoj je prioritet zadržati ravnotežu i izbjeći poraz.

Osim toga, obje momčadi dobro su upoznate s kvalitetama i slabostima protivnika, što dodatno smanjuje šansu za iznenađenja. Poljud će biti poprište utakmice u kojoj će dominirati strategija, intenzitet i težnja za rezultatom, dok će dojmovi ostati u drugom planu.

U konačnici, iako je sve još podložno promjenama, sastavi koje bismo mogli gledati na terenu su sljedeći:

DINAMO (4-2-3-1): Zagorac - Ristovski, Theophile, Torrente, Pierre-Gabriel - Pavić, Rog - Špikić, Baturina, Pjaca - Kulenović

HAJDUK (4-2-3-1): Lučić - Sigur, Uremović, Prpić, Diallo - Rakitić, Krovinović - Kalik, Pukštas, Biuk - Livaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa