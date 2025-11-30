Luka Modrić poludio, kamera ga snimila što radi

Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih igrača Milana, odradio je svih 104 minute, koliko je s nadoknadom trajao jedan od dva subotnja derbija 13. kola Serie A između Milana i Lazija, u kojem je domaćin na Meazzi slavio 1-0 pogotkom Rafe Leãa u 51. minuti.

Milan na vrhu

Ovom pobjedom Modrićeva momčad preuzela je vrh ljestvice te preskočila Romu, koja u drugom derbiju kola danas od 20.45 dočekuje aktualnog prvaka Napoli. Nakon niza hvalospjeva koje je dobivao u prethodnih 12 prvenstvenih nastupa za Milan, hrvatski kapetan prvi je put naišao na gotovo jednoglasne kritike talijanskih medija zbog izdanja protiv Lazija.

Prema njima, Modrić je bio neprepoznatljiv u dva segmenta – preciznosti dodavanja i ponašanju na terenu. Igrača koji je inače simbol mirnoće i pouzdanosti u distribuciji lopte, ovoga puta pratile su nesigurnost i nervoza.

Nervoza snimljena sučevom kamerom

Najizraženije je to bilo u 25. minuti. Modrić je namjestio loptu za izvedbu kornera, no sudac Giuseppe Collu umjesto udarca iz kuta za Milan dosudio je gol-aut za Lazio. Tada je Modrić krenuo prema sucu i žustro mu prigovorio, uvjeravajući ga da se lopta posljednja odbila od igrača Lazija i da je trebao dosuditi korner. Snimka s kamere na sučevu tijelu (“ref cam”) prikazuje kako Modrić nekoliko trenutaka prosvjeduje, nakon čega ipak prihvaća odluku i udaljava se. Snimka Modrićeve reakcije osvanula je na Xmreži, a možete ju pogledati - OVDJE.

Talijanski mediji u svojim su izvještajima istaknuli upravo tu nervozu i slabiju partiju Luke Modrića te ga zbog toga oštro kritizirali. Što su sve napisali, možete pročitati – OVDJE.

