Luka Modrić na udaru nakon pobjede Milana

U utakmici 13. kola između Milana i Lazija bolji je bio domaćin rezultatom 1:0 pogotkom Rafaela Leaa. Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, dok je Toma Bašić za Lazio odigrao 85 minuta, kada ga je zamijenio Tijani Noslin.

Utakmica je u prvom poluvremenu bila poprilično dosadna, tek dva pokušaja Lazija, no u drugom je poluvremenu živnula. Već u 51. minuti dogodio se ključan trenutak utakmice kada je Rafael Leao nakon dodavanja Fikayja Tomorija postigao pogodak za konačnih 1:0. Samo 12 minuta kasnije Leao je imao priliku i za povećati vodstvo kada je glavom pucao prema vratima Ivana Provedela koji je to sjajno obranio, da bi se u sudačkoj nadoknadi dogodila nova velika zanimljivost. U šestoj minuti sudačke nadoknade sudac je nakon igranja rukom Strahinje Pavlovića dodijelio kazneni udarac, na što je Max Allegri poludio. Trener Luke Modrića je za to divljanje dobio crveni karton te je morao put tribina, ali na kraju može biti sretan jer je nakon VAR provjere procijenjeno kako elemenata za kazneni udarac nema.

Nakon utakmice talijanski su mediji "sasuli paljbu" po hrvatskom kapetanu Luki Modriću nazvavši ovo njegovom najgorom predstavom do sada. Tako je La Gazzetta dello Sport šokirano komentirala da je "Njegovo visočanstvo Modrić podijelio nekoliko 'besplatnih lopti'", dok su mu Corriere della Sera i Mediaset dodijelili ocjenu šest. Ovom je pobjedom Milan zasjeo na prvo mjesto Serie A s bodom, ali i utakmicom više od druge Rome. Lazio se trenutno nalazi na osmom mjestu.

Il Messaggero naglašava: "Milanova igra, odnosno pokušaji rossonera da je razviju, uvelike ovise o Modriću. Morao se prilagoditi sporijem ritmu Allegrijeve momčadi, što mu je uzelo dio brzine i energije“, pišu Talijani.

Milan je trenutačno prvi u Serie A s 28 bodova, jednim više od drugoplasirane Rome, koja ima i utakmicu manje.

