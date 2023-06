MOGU LI SE U ROTTERDAMU PONOVITI OVE SCENE? / Ovako je to izgledalo prije točno 15 godina: Velika pobjeda Hrvatske u Klagenfurtu, onakvo navijanje i dalje se pamti

Prije točno 15 godina odigrana je utakmica koja će zavijek ostati zlatnim slovima u povijest hrvatskog nogometa. 12. lipnja 2008. godine Hrvatska je u Klagenfurtu igrala drugu utakmicu skupine na Europskom prvenstvu i slavila sa 2-1. Vatrene je u vodstvo doveo Darijo Srna u 27. minuti, a u 64. je Ivica Olić udvostručio vodstvo. Do kraja je za Elf smanjio Lukas Podolski u 84. minuti, a tom pobjedom je Hrvatska osigurala plasman u četvrtfinale, koje ćemo nažalost svi pamtiti po lošem. Jedini iz tadašnjeg sastava koji i dalje igra je Luka Modrić, a od ostalih igrača tu su Ivica Olić i Vedran Ćorluka kao članovi stručnog stožera, te Stipe Pletikosa kao sportski direktor. Utakmica u Klagenfurtu također je posebna zbog ogromnog broja hrvatskih navijača koji su euforično bodrili Vatrene, navijanje je to kojeg se sa sjetom svi prisjećaju jer je to posljednje veliko natjecanje na kojem je Hrvatska imala takvu pravu i iskrenu podršku, kada su Bad Blue Boysi, Armada, Torcida, Tornado, Funcuti, Ultrasi i brojni drugi stajali jedni uz druge i vodili navijanje. U srijedu će Hrvatska imati veliku podršku u Rotterdamu, nadajmo se kako će navijanje biti na tragu onog iz 2008. godine.