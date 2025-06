Ovakav potez suca još nikada niste vidjeli: Evo zašto je prekrižio ruke ispred prsa

Real Madrid je pobijedio Pachucu 3:1 na Svjetskom klupskom prvenstvu, no utakmicu je obilježio rasistički incident u sudačkoj nadoknadi. Njemački stoper Antonio Rüdiger prijavio je uvrede, a sudac Ramon Abatti Abel simbolično je prekrižio ruke ispred prsa – novi Fifin znak kojim se pokreće antirasistički protokol.

"Toni nam je rekao što se dogodilo, odmah smo reagirali. Vjerujemo mu i uz njega smo", izjavio je trener Xabi Alonso.

Incident se dogodio nakon sukoba Rüdigera s kapetanom Pachuce Gustavom Cabralijem. Još nije jasno je li uvrede izrekao protivnički igrač ili netko s tribina.

Brazilian referee Ramón Abatti activated the FIFA anti-racism protocol for abuse directed towards Antonio Rudiger at Real Madrid v Pachuca tonight.



The match took place at the Bank of America stadium in Charlotte, North Carolina.



(Pic from @PavelFdez)#FIFACWC pic.twitter.com/9FXFbN29na