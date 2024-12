Ovakav Hajdukov kiks nije ništa novo: Gattusova momčad nikako da iskoristi Dinamove poklone

Gorica je napravila pravu senzaciju u 16. kolu SuperSport HNL-a i pobijedila vodeći Hajduk nakon infarktne završnice 1-0. Bijeli imaju za čime žaliti. Nakon novog kiksa Dinama protiv Belupa, navijači Hajduka su se nadali kako će se razmak za rivalima povećati na devet bodova. Sad im Rijeka već opasno prijeti i ako pobjedi nedjeljnu utakmicu jadranski derbi na Poljudu mogao bi odlučiti tko odlazi na božićne blagdane s prvim mjestom na tablici. Ipak Hajduk si je dodatno zakomplicirao i to nije prvi put ove sezone da ne iskorištava Dinamove 'poklone'.

Gattusova momčad i dalje je u velikoj bodovnoj prednosti naspram Dinama. Ipak Hajdukovi se navijači s gorčinom sjećaju prošle sezone koja je napokon trebala biti ta, ali tada je uslijedilo Dinamovo proljeće i nikad gora završnica Bilih zbog čega se Hajdukova bodovna prednost brzo istopila. Nema još mjesta za paniku u splitskom taboru, ali zabrinjava što Gattusova momčad ne iskorištava tolike kikseve Dinama ove godine.

Utakmica s Goricom već je treća ove sezone gdje Hajduk nije iskoristio Dinamove posrtaje. Još je poražavajući podatak da su sve te utakmice bile unutar mjesec dana. Sve je započelo s 13. kolom u kojem je upravo Gorica uzela bod Dinamu. Tu su se Plavi čak i spasili golčinom Mbukua u 86. minuti za 2-2. Par sati kasnije Hajduk je ugostio Istru, no Bijeli se nisu proslavili i na kraju su mogli biti sretni što su osvojili bod nakon pogotka Benrahoua u 84.minuti. Iduće kolo ne može se reći da je bio kiks oba kluba jer se radilo o dvama derbijima u HNL-u. Dinamo je odigrao nulu s Rijekom i Hajduk je opet imao priliku dodatno se odvojiti na tablici od izravnih rivali u borbi za prvenstvo. Ipak Hajduk je dobro prošao i s 2-2 na teškome gostovanju u Osijeku.

Hrvatski derbi na Poljudu i pobjeda nad Dinamom trebala je dati dodatan polet Hajduku. Tako se i činilo nakon još jednog kiksa Dinama u petak protiv Slavena Belupa. Sve je mirisalo na to da će Hajduk s najmanje tri boda prednosti čekati Rijeku na jadranskome derbiju te već lagano početi slaviti unaprijed novi 'Božić Bili'. A onda totalni šok u Gorici.

Mnogi zloćudni komentari po internetu govorili su da će Mario Carević pustiti utakmicu 'svome' Hajduku, no Gorica se borila do samoga kraja i uz sreću koja uvijek prati hrabre izvukla veliku pobjedu. Hajduk bi se sada mogao naći u problemima. Iduće kolo bit će ključno, no nema mjesta panici jer momčad Gennara Gattusa ima još sve u svojim rukama.

