Dinamo od loših vijesti ne može odmoriti ni pet minuta: Dva ključna igrača otpadaju za Celtic

Dinamo od loših vijesti nema ni pet minuta mira. Pravi će izazov za trenera Plavih Nenada Bjelicu biti složiti momčad za Celtic s kojim zagrebački klub na Maksimiru igra u utorak.

Podsjetimo, Dinamo je upao u rezultatsku krizu, a pitanje je kako i kada će se uspjeti izvući iz nje. Ozljede Petkovića, Mišića i Sučića odrazile su se na rezultat Plavih, ali tu ozljedama nije bio kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema Torrentea, ni kapetana Ademija

Bjelica u utakmici protiv Celtica neće moći računati na Torrentea, koji se pod Bjeličinom palicom iskazao kao jedan od ključnih u obrani Plavih. Međutim, neće moći računati ni na kapetana Ademija koji je imao najbolju namjeru pomoći momčadi u utakmici protiv Slavena, ali je time samo pogoršao situaciju s ozljedom.

Baturina, iako i dalje nije na 100 posto bit će itekako spreman za Škote, ali pitanje je koliko će moći dati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Može biti stotinu razloga zbog kojih dolazi do takvih ozljeda, ali ne možemo znati što je točno u pitanju. Sigurno je da su jedan od razloga i napori igranja Lige prvaka i domaćeg prvenstva u ritmu svaka tri, četiri dana, i to za igrače koji na to nisu naviknuli. Drugi razlog može biti promjena trenera i promjena metodologije treninga, možda fokus u pripremi sezone, da momčad bude na vrhuncu forme za ulazak u Ligu prvaka. Može biti problem u tome što jedan dan trenirate na močvari, drugi dan na malo boljem terenu, a treći igrate na našem glavnom travnjaku koji je vrlo tvrd. Može biti svašta. Mi u ova tri mjeseca praktički niti ne treniramo s igračima koji nastupaju, jer to je uglavnom regeneracija i nema puno prostora raditi nešto s momčadi na fizičkom planu. Pritisak Dinama je velik, i to može biti razlog. Obično se ozljede događaju kad si pod većim psihološkim pritiskom. Jako je teško to procijeniti, igrao sam već Ligu prvaka i s Dinamom i s bečkom Austrijom pa nisam imao te probleme. Ne mogu uprijeti prstom u nekoga ili nešto i reći "to je razlog". To bi bilo prejeftino. Pokušat ćemo izvući maksimum", rekao je Bjelica nakon utakmice s Farmaceutima.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka još ne zna za poraz u SuperSport HNL-u. Nećete vjerovati koliko su golova primili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa