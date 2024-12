Hajduk traži bijeg od Dinama na +9: Torcida dolazi u velikom broju, čekamo sastave

Hajduk bi mogao pobjeći Rijeci i Dinamu

Hajduk se zato polako i naviknuo na to prvo mjesto na tablici i u ovom djelu sezone izgleda sjajno. Današnjom pobjedom protiv Gorice koja je trenutno zakucana na samom začelju tablice mogao bi splitski klub Rijeci pobjeći na plus šest, a Plavima na čak plus devet.

Rijeka je jedina momčad koja ove sezone nema niti jednu izgubljenu utakmicu, a primila je svega pet pogodaka u 15 utakmica. Međutim, i ona hvata zaostatak za Hajdukom, a ako Bijeli danas izgube, a Rijeka u nedjelju pobijedi Šibenik na tablici će biti izjednačeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima još puno do kraja sezone, ništa za sada nije sigurno, osim jednog, a to je da će borba za naslov kao i prošle godine biti itekako napeta.

Hajduk bi mogao pobjeći Rijeci i Dinamu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gattuso najavi Goricu: 'Moramo biti na 110% kao momčad'

Susret je na rasporedu u subotu s početkom u 17.30 sati, a Bijeli u njega ulaze nakon pobjede (1:0) nad Dinamom u najvećem hrvatskom derbiju, čime su povećali svoju prednost na vrhu tablice.

"Očekuje nas velika bitka. Jako sam znatiželjan. Ovo je veliki korak za nas. Ako pođe po zlu, mi ćemo sve što smo dobro napravili baciti u vodu. Ne želim čuti niti jednu izliku, ni o kvaliteti terena", rekao je Gattuso na početku pa se osvrnuo na glasine da ga želi talijanski prvoligaš Torino:

"Moja budućnost je u Hajduku. Glavom sam kompletno ovdje. Trenutno razmišljam samo o utakmici protiv Gorice."

Istaknuo je i da se ne boji da će Hajduk olako ući u dvoboj s Goricom nakon pobjede u derbiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Strahu nema mjesta u sportu. Moramo biti na 110 %, kao momčad. Sutra je za nas važan korak gdje ćemo se dobro testirati jesmo li spremni", rekao je i u nastavku komentirao činjenicu da je Gorica osvojila sve bodove ove sezone na domaćem terenu:

"Ne gledam puno ljestvicu. Više me brine njihov način igre kako igraju kod kuće. Naš pristup mora biti uvijek isti. Dobro smo se pripremili za utakmicu. Nadam se da ćemo to pokazati na terenu. Sigurno nas očekuje teška utakmica. Otkad je došao novi trener pokušavaju igrati, nadigravati se. Svjesni smo da za tri boda treba jedan veliki Hajduk. Znamo njihove prednosti i mane. Bit će nam jako teško. Možda nisu fizički na našoj razini, ali jako su brzi i živahni."https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/48/season/61243/standings/HNL?widgetTitle=HNL&showCompetitionLogo=true

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek isto pripremamo utakmice. Svjesni smo pozicija s kojih nas Gorica može dovesti u neprilike. Kad je u pitanju Dinamo, onda ne treba biti poticaja igračima jer oni sami istražuju, a kada je u pitanju Gorica onda moramo biti jako oprezni. Želim da momčad uvijek ide istim pristupom. Za pobjedu u Velikoj Gorici moramo biti kompaktni, svi u 30-40 metara. To nije bio slučaj u Varaždinu, bili smo rašireni, na 60-70 metara.", istaknuo je pa za kraj odgovorio na pitanje kako će nagraditi igrače ako pobijede Goricu:

"Istina je to, oni dobro znaju. Vidjet ćete sve."

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk želi bijeli Božić