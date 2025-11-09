Otkriveno pravo bogatstvo Luke Modrića: Više od 200 milijuna eura i pametan plan za budućnost

Najveći dio zarade Luka Modrić je ostvario tijekom svojih 13 sezona u Real Madridu, gdje je bio ključni kotačić u najuspješnijem razdoblju “kraljevskog kluba” u modernoj povijesti. Prema portalu Tribuna.com, u tom je razdoblju Luka zaradio više od 154 milijuna eura, a njegova godišnja bruto plaća između 2018. i 2023. kretala se oko 21,8 milijuna eura.

No, u posljednjoj sezoni u Madridu, 2024./25., Modrić je pristao na smanjenje primanja zaradio je “tek” 10,4 milijuna eura, prema podacima Salary Leaks. Ipak, unatoč manjoj plaći, ostao je jedan od najplaćenijih veznjaka La Lige.

Treba naglasiti da je od svakog iznosa četvrtinu morao uplatiti španjolskoj državi kroz porez, što dodatno potvrđuje razmjere njegove bruto zarade.

Skromniji, ali strateški potez: Novi početak u Milanu

Dolaskom u AC Milan, Modrić je pokazao da mu novac više nije prioritet. Njegov ugovor sada iznosi između 2,5 i 3 milijuna eura bruto godišnje, prema podacima Business Standarda. Za igrača koji je osvojio sve što se osvojiti može, ovo je potez kojim Luka potvrđuje da mu je želja za igrom i dalje jača od materijalnog motiva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pametne investicije: Od nogometnih travnjaka do poslovnih projekata

Iako su nogometni ugovori izvor najvećih prihoda, Modrić se već godinama uspješno profilira i kao investitor. Dio svoje zarade uložio je u engleski klub Swansea City, gdje je postao manjinski suvlasnik i pridružio se grupi američkih investitora koji žele vratiti klub u Premier ligu.

Uz to, Luka je ušao i u partnerstvo s bjelovarskom pivovarom Zeppelin Craft Brewery, koja se probija među najpoznatije hrvatske proizvođače craft piva.

Zajedno sa suprugom Vanjom, Modrić u Madridu vodi i obiteljsku tvrtku Modrić Family, osnovanu prije pet godina. Tvrtka ima temeljni kapital od 38,6 milijuna eura i primarno se bavi ulaganjima u nekretnine još jedan pokazatelj da Luka razmišlja dugoročno i izvan sportskih okvira.

Sponzorski ugovori i brend koji vrijedi milijune

Osim nogometnih i poslovnih prihoda, Modrić dodatno zarađuje i kroz sponzorske ugovore s poznatim brendovima poput Nikea, SofaScorea i OlyBeta, gdje djeluje kao ambasador. Kombinirano, njegovi komercijalni angažmani i ulaganja čine neto bogatstvo procijenjeno na oko 70 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Komljenović ponudio rješenje za Dinamo: 'Ako nešto ne štima, može se i to probati'