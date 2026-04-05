POTEZ ZA SP

Otkriveno kako je sakupljač lopte 'ukrao šalabahter' Donnarummi, ali i što će učiniti s njim

Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Vrataru BiH, Nikoli Vasilju, pak, nije ni trebao "šalabahter" jer su Pio Esposito i Bryan Cristante promašili jedanaesterce

5.4.2026.
12:00
Sportski.net
Još uvijek traje rasprava o finalnoj utakmici doigravanja za Svjetsko prvenstvo u kojoj je Bosna i Hercegovina bila bolja od Italije nakon uspješnog izvođenja jedanaesteraca.

Nakon utakmice pojavila se informacija da su igračima Bosne i Hercegovine uvelike pomogle okolnosti jer vratar talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, nije imao takozvani "šalabahter". Sada je potvrđeno tko je krivac.

@denismjcc Jedan od bitnijih detalja na utakmici 🇧🇦💙💛 Trenutak kada je "posuđen" Donnarummin papir sa izvođačima jedanaesteraca naše reprezentacije 😁 #bosna #fyp #penalty #donarumma #italy @Gigio ♬ son original - My Quotify

Naime, "šalabahter" vrataru Manchester Cityja ukrao je Afan Čizmić, jedan od najboljih strijelaca juniorske momčadi Čelika. Mladić se sjajno snašao i u trenutku dok je Donnarumma branio, uletio je na teren i uzeo papir na kojem je talijanski vratar imao zabilježen način izvođenja penala bosanskohercegovačkih igrača.

Sada, kada je identitet ovog "junaka" otkriven, Čizmić je rekao da će Donnarumino "pomagalo" prodati, a prikupljeni novac donirati u humanitarne svrhe.

"Ovakve upute puno znače golmanima. Kada sam ja uzeo ovaj papir Donnarummi, on je svih pet penala pokušao obraniti samo nasumično, jer je išao na sreću. Kada sam došao kući, pokazao sam papir ocu. Dogovorili smo se da papir stavimo na aukciju i sav prikupljeni novac doniramo u humanitarne svrhe," rekao je Čizmić za Face TV.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Nogometna Reprezentacija BihTalijanska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
