Otkriveno kako je sakupljač lopte 'ukrao šalabahter' Donnarummi, ali i što će učiniti s njim

Još uvijek traje rasprava o finalnoj utakmici doigravanja za Svjetsko prvenstvo u kojoj je Bosna i Hercegovina bila bolja od Italije nakon uspješnog izvođenja jedanaesteraca.

Nakon utakmice pojavila se informacija da su igračima Bosne i Hercegovine uvelike pomogle okolnosti jer vratar talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, nije imao takozvani "šalabahter". Sada je potvrđeno tko je krivac.

Naime, "šalabahter" vrataru Manchester Cityja ukrao je Afan Čizmić, jedan od najboljih strijelaca juniorske momčadi Čelika. Mladić se sjajno snašao i u trenutku dok je Donnarumma branio, uletio je na teren i uzeo papir na kojem je talijanski vratar imao zabilježen način izvođenja penala bosanskohercegovačkih igrača.

Sada, kada je identitet ovog "junaka" otkriven, Čizmić je rekao da će Donnarumino "pomagalo" prodati, a prikupljeni novac donirati u humanitarne svrhe.

"Ovakve upute puno znače golmanima. Kada sam ja uzeo ovaj papir Donnarummi, on je svih pet penala pokušao obraniti samo nasumično, jer je išao na sreću. Kada sam došao kući, pokazao sam papir ocu. Dogovorili smo se da papir stavimo na aukciju i sav prikupljeni novac doniramo u humanitarne svrhe," rekao je Čizmić za Face TV.

