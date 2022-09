Ove se sezone uvelike priča o travnjaku na stadionu Šubićevac, gdje je mnogo igrača stradalo zbog jako lošeg stanja terena. Na posljednjem gostovanju Dinama u Šibeniku, jedan od onih koji je stradao je Boško Šutalo, zbog čega ga najvjerojatnije neće biti do kraja sezone.

No, sličnih problema u posljednje vrijeme bilo je i na Poljudu. Mnogim navijačima bilo je jasno vidljivo da se lopta na travnjaku slavnog stadiona poprilično neobično odbija. Nogometašima je bilo iznimno teško igrati na Poljudu, a sada je otkriven i razlog cijelog problema.

Novi teren postavljen je prije svega godinu dana, a mnogi su mislili kako će problemi s travnjakom nestati otkako se Ultra festival preselio na Park mladeži. Ipak, problem nije bio u festivalu, nego u bakteriji koja se nastanila na Poljudu.

Problemi u Splitu

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, radi se o agresivnoj bakteriji koja se iznimno brzo širi. Bolesti GLS pogoduju visoke noćne vrućine i velika vlažnost, čega je ovog ljeta bilo u izobilju. Nedavno su stradala tri nogometaša Hajduka, Lukas Grgić, Nikola Kalinić i Jan Mlakar.

Sada su u klubu odlučili kako će krenuti u sanaciju terena, što bi trebalo potrajati do 8. listopada. To znači da bi Hajduk trebao zaigrati protiv Varaždina na domaćem terenu, a dođe li do problema ili komplikacija, Splićani bi se mogli zamijeniti za domaćinstvo s Varaždincima. U tom bi slučaju Hajduk "debitirao" na novom travnjaku u derbiju protiv Dinama, 21. listopada.

Do tada Hajduk će biti "beskućnik", odnosno trenirat će na terenima u okolici Splita.