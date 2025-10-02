ne praštaju izdaju /

Osjetio bijes s tribina! Navijači Barcelone poludjeli nakon što su njega ugledali u VIP loži

Njegova prisutnost nije prošla nezapaženo ni nakon četvrt stoljeća

2.10.2025.
10:42
Iako je Barcelona povela pogotkom u prvom dijelu, PSG je preokrenuo rezultat i slavio s 2:1. No prava drama događala se na tribinama olimpijskog stadiona na Montjuïcu.

Bivši Barcelonin nogometaš Luis Figo pojavio se u VIP loži, a navijači nisu zaboravili njegov kontroverzni transfer u Real Madrid prije 25 godina.

Od trenutka kada su ga ugledali, zvižduci su odjekivali stadionom, a navijači su pjevali uvredljive pjesme s jasnom porukom: Figo nije dobrodošao. Zvuci negodovanja ponavljali su se gotovo cijelu utakmicu, podsjećajući na događaje iz 2002. godine kada je Figo bio gađan svinjskom glavom.

 

 

Iako je tijekom pet godina u dresu Barcelone odigrao 249 utakmica i bio jedan od ključnih igrača, navijači i dalje ne praštaju “izdaju”. Figo je utakmicu pratio iz VIP lože, ali jasno je da njegova prisutnost nije prošla nezapaženo ni nakon četvrt stoljeća.

Osjetio bijes s tribina! Navijači Barcelone poludjeli nakon što su njega ugledali u VIP loži