Osjetio bijes s tribina! Navijači Barcelone poludjeli nakon što su njega ugledali u VIP loži

Iako je Barcelona povela pogotkom u prvom dijelu, PSG je preokrenuo rezultat i slavio s 2:1. No prava drama događala se na tribinama olimpijskog stadiona na Montjuïcu.

Bivši Barcelonin nogometaš Luis Figo pojavio se u VIP loži, a navijači nisu zaboravili njegov kontroverzni transfer u Real Madrid prije 25 godina.

Foto: Profimedia

Od trenutka kada su ga ugledali, zvižduci su odjekivali stadionom, a navijači su pjevali uvredljive pjesme s jasnom porukom: Figo nije dobrodošao. Zvuci negodovanja ponavljali su se gotovo cijelu utakmicu, podsjećajući na događaje iz 2002. godine kada je Figo bio gađan svinjskom glavom.

Barcelona fans chanting "ese portugués, hijo puta es" at Luís Figo when they saw him in the UEFA box tonight.



25 years later and the feelings are still vicious.



The most infamous transfer of all time?pic.twitter.com/xhAQjh9W9a — Sean Gillen (@SeanGillen9) October 1, 2025

Iako je tijekom pet godina u dresu Barcelone odigrao 249 utakmica i bio jedan od ključnih igrača, navijači i dalje ne praštaju “izdaju”. Figo je utakmicu pratio iz VIP lože, ali jasno je da njegova prisutnost nije prošla nezapaženo ni nakon četvrt stoljeća.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić uživo iz Bačke Topole: Dinamo i Maccabi u nesvakidašnjim uvjetima