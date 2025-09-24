Osijek se mučio s četvrtoligašem, ali na kraju slavio: Rožman jednim postupkom sve iznenadio
U završnici, Uljanik je pao i fizički i psihički
Nakon poraza od Istre, Simon Rožman odlučio je u Kupu protiv četvrtoligaša Uljanika izvesti isti sastav koji je igrao u Puli. Osijek ni tada nije briljirao, no individualna kvaliteta presudila je rezultatu.
Pogocima Čoline, Shopova, Petrusenka i Tourea slavili su 0:4, iako su domaći dugo pružali ravnopravan otpor. Prvi pogodak stigao je već u 10. minuti, a tek Shopov u 65. prelomio je dvoboj. U završnici, kad je Uljanik pao i fizički i psihički, Osječani su dodali još dva gola.
Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Fenerbahče od 21.00 pratite na portalu Net.hr.
Bijelo-plavi su tako rutinski izborili prolaz i sada se okreću prvenstvenom ogledu s neugodnom Goricom. U sljedećoj fazi natjecanja Osijek će igrati protiv Varaždina.
POGLEDAJTE VIDEO: Evo što navijači misle o Dinamovom startu u Europskoj ligi: Jednu stvar svi ponavljaju