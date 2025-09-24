Osijek se mučio s četvrtoligašem, ali na kraju slavio: Rožman jednim postupkom sve iznenadio

Nakon poraza od Istre, Simon Rožman odlučio je u Kupu protiv četvrtoligaša Uljanika izvesti isti sastav koji je igrao u Puli. Osijek ni tada nije briljirao, no individualna kvaliteta presudila je rezultatu.

Pogocima Čoline, Shopova, Petrusenka i Tourea slavili su 0:4, iako su domaći dugo pružali ravnopravan otpor. Prvi pogodak stigao je već u 10. minuti, a tek Shopov u 65. prelomio je dvoboj. U završnici, kad je Uljanik pao i fizički i psihički, Osječani su dodali još dva gola.

Bijelo-plavi su tako rutinski izborili prolaz i sada se okreću prvenstvenom ogledu s neugodnom Goricom. U sljedećoj fazi natjecanja Osijek će igrati protiv Varaždina.

