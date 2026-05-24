Neviđena scena u Španjolskoj: Slavlje je počelo, a onda su se pojavili i protivnici!?

U Španjolskoj je odigrano posljednje kolo jedne od najneizvjesnijih sezona u Europi, a završnica prvenstva donijela je dramatične rasplete i u borbi za europska mjesta i u borbi za ostanak u ligi.

Posebno je zanimljivo bilo u poretku od sredine ljestvice pa naniže, gdje je čak 12 momčadi uoči posljednjih utakmica još uvijek imalo otvorene račune, neki su se borili za izlazak u Europu, a drugi za goli opstanak.

Jedan od ključnih dvoboja bio je susret između Getafea i Osasune, u kojem je domaćin slavio minimalno 1:0. Tom pobjedom Getafe je i matematički potvrdio plasman u europska natjecanja, dok je Osasuna, iako poražena, na kraju profitirala od rezultata na drugim terenima.

Naime, povoljan rasplet ostatka kola, uključujući remi Girone protiv Elchea (1:1), doveo je do toga da su ispadanje iz lige ipak izbjegli Osasuna i još nekoliko klubova, dok su najgore prošli Mallorca i Girona.

Upravo je sudbina Girone jedna od najvećih priča sezone. Klub koji je još prošle godine igrao Ligu prvaka i bio među europskom elitom, u samo jednoj sezoni doživio je potpuni pad i ispao iz La Lige, što predstavlja jedan od najdramatičnijih sportskih obrata u Španjolskoj ove godine.

Završnica je dodatno dobila na bizarnosti jer su nakon posljednjeg sučeva zvižduka igrači Osasune, iako su formalno bili u borbi za ostanak, na terenu sudjelovali u slavlju s igračima Getafea, što je stvorilo neobičnu scenu dvostrukog slavlja.

Cijelu situaciju obilježio je kaotičan rasplet koji će se dugo pamtiti kao jedna od najnepredvidljivijih završnica sezone u španjolskom nogometu.