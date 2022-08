Mirno je živio Giumaraes do utorka navečer, a srijedu ujutro grad na sjeveru Portugala u regiji Braga dočekao je pun policije i novinarskih ekipa. Portugalski mediji pišu o sinoćnjim neredima Torcide i No Name Boysa, ultrasa Benfice, koji su izazvali kaos u centru Guimaraesa, u staroj i povijesnoj gradskoj jezgri, a incidenti su zaintrigirali medije.

Javnost u ovom gradu od 157 000 stanovnika zgrožena je divljanjem huliganske koalicije Torcide i No Name Boysa i uzrujana prisustvom tolikog broja policije. Pitanje je s kim su se huligani tukli, koga su uopće i napali?

Zamaskirano napali ljude

Naime, ko 22.30 sata sinoć u gradu skupina navijača zamaskiranih lica, te većinom odjevenih u crno, pojavila se u centru Guimaraesa i počela napadati. Bilo ih oko 150 i bili su spremni za tučnjavu.

Portugalska policija objavila je kako su identificirali 154 navijača koji su sudjelovali u neredima u centru Guimaraesa. Također, potvrdili su kako je uz Torcidu, u neredima sudjelovala i navijačka skupina Benfice.

"Dobili smo prijavu da stotinjak navijača baca stolice i baklje po gradu. Izašli smo na teren i zaustavili autobuse u kojima su bili navijači koji su krenuli iz Guimaraesa za Porto. U autobusu je identificirano 122 Hrvata, 23 Portugalaca te još devet navijača drugih nacionalnosti", veli portugalska policija u priopćenju.

A sada se oglasio i Domingos Braganca, gradonačelnik Guimaraesa. Braganca je zatražio da se hrvatskim navijačima zabrani ulazak na stadion.

'Pa znalo se kakvi su torcidaši'

"Hajduk ima navijače koji su na lošem glasu, imaju lošu reputaciju. Znalo se kakvi su. Nešto je pošlo po zlu, došlo je do sigurnosnog propusta. Ne treba ih puštati u grad, niti na nogometnu utakmicu. Policija ih treba zadržati cijeli dan i neka da ju izjave na sudu.

"Horda kriminalaca je napravila paniku u centru grada dok su ostali ljudi večerali i razgovarali. Imamo materijalnu štetu, ali je još veća šteta to da je naš grad izgubio reputaciju sigurnog grada. Policija je morala tražiti pojačanje ako nije mogla obuzdati skupinu navijača", zaključio je.

Zatečeni situacijom

Sportske novosti, pak, pišu kako su njihovom novinaru ljudi na trgu Laro de Oliviera kazali:

"Kao da je ratno stanje, što se ovo događa?!" Na mali trg u centru Giumaraesa došla je i ekipa CNN-a Portugal. Novinarka Sofia Santana i njen snimatelj Nuno utaborili su se ispred caffea u kojem se noć prije dogodio incident.

"Jasno je koliko je velik događaj za Portugal bio napad navijača na turiste i posjetitelje na trgu u Guimaraesu, jasno potvrđuje i činjenica da se CNN zainteresirao i poslao svoju reporterku iz Lisabona.

I nisu bili jedina TV ekipa, uz njih je bila i CM Portugal, još jedna TV postaja koja se sa svojim kamerama raširila po trgu koji je odjednom postao silno popularan", stoji u pisanju SN.