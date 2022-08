Neredi sinoć u Guimaraesu. Huliganska ekipa Torcide, zajedno s No Name Boysima Benfice, izazvala je incidente u centru Guimaraesa, grada sa 157 tisuća stanovnika u regiji Braga, 50 km od Porta. Policija je prvotno priopćila da je riječ o "manjim incidentima" tijekom kojih "nitko nije uhićen" no da će se ujutro službeno očitovati o izgredima.

Snimke nereda osvanule su na društvenim mrežama i u portugalskim medijima, koji su dosta pozornosti posvetili ovom događaju. Oko 22.30 sata skupina navijača zamaskiranih lica, te većinom odjevenih u crno, pojavila se u centru grada i počela napadati…

Sada se oglasila portugalska policija koja je objavila kako su identificirali 154 navijača koji su sudjelovali u neredima u centru Guimaraesa. Također, potvrdili su kako je uz Torcidu, u neredima sudjelovala i navijačka skupina Benfice.

Javio se gradonačelnik

"Dobili smo prijavu da stotinjak navijača baca stolice i baklje po gradu. Izašli smo na teren i zaustavili autobuse u kojima su bili navijači koji su krenuli iz Guimaraesa za Porto. U autobusu je identificirano 122 Hrvata, 23 Portugalaca te još devet navijača drugih nacionalnosti", veli portugalska policija u priopćenju.

A sada se oglasio i Domingos Braganca, gradonačelnik Guimaraesa. Braganca je zatražio da se hrvatskim navijačima zabrani ulazak na stadion.

"Hajduk ima navijače koji su na lošem glasu, imaju lošu reputaciju. Znalo se kakvi su. Nešto je pošlo po zlu, došlo je do sigurnosnog propusta. Ne treba ih puštati u grad, niti na nogometnu utakmicu. Policija ih treba zadržati cijeli dan i neka da ju izjave na sudu", počeo je.

"Horda kriminala je napravila paniku u centru grada dok su ostali ljudi večerali i razgovarali. Imamo materijalnu štetu, ali je još veća šteta to da je naš grad izgubio reputaciju sigurnog grada. Policija je morala tražiti pojačanje ako nije mogla obuzdati skupinu navijača", zaključio je.