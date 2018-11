ONI MOGU I BEZ RONALDA: Portugal remizirao s Italijom i plasirao se na završni turnir Lige nacija

CONSEGUIMOS!👊 Com o apoio de todos, Portugal está na Final Four da primeira Liga das Nações da história! 🇵🇹 #TudoPorPortugal

WE DID IT!👊 With all your support, Portugal is in the first ever UEFA Nations League Final Four! 🇵🇹 #TeamPortugal pic.twitter.com/fIMym9zC3S

— Portugal (@selecaoportugal) November 17, 2018