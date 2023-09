Bio je to dan za pamćenje, posebno za one najmlađe jer su mogli gledati i zatražiti autogram od svojih nogometnih idola, a to je najvažnije. U organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza jučer je na parkiralištu zagrebačkog trgovačkog centra City Center one West održan cjelodnevni događaj Vatreni ponedjeljak, na kojemu su se hrvatski reprezentativci družili s brojnim navijačima i odmjerili snage u uličnom nogometu.

Jedinstvena prilika i trenuci za pamćenje

Bila je to jedinstvena prilika u novom okruženju i na malom terenu vidjeti hrvatske nogometne majstore kao što su Luka Modrić, Mateo Kovačić, Ivan Perišić i ostale zvijezde Vatrenih, a Net.hr je bio na licu mjesta i prosustvovao vatrenom ludilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ekipa "Bubašvabe" u kojoj su igrali Andrej Kramarić, Borna Sosa i Lovro Majer pobjednik je "Street football powered by PSK”, turnira u uličnom nogometu koji je u sklopu "Vatrenog ponedjeljka" odigran pred tisućama navijača. U finalu su dečki svladali velemajstore iz veznog reda - Luku Modrića, Matea Kovačića i Marcela Brozovića. Kako su i najavili, na terenu su svi "grizli" protiv svih, tako da sportskih uzbuđenja nipošto nije nedostajalo.

Cjelodnevni događaj

Bio je to cjelodnevni događaj za navijače s nizom zanimljivih sadržaja, a vrhunac je bio okršaj hrvatskih reprezentativaca u uličnom nogometu.

Sudjelovala je cijela reprezentacija, igrali su svi osim Joška Gvardiola, Domagoja Vide, Borne Barišića, te Nikole Vlašića, a kao pojačanja pridružili su se i Vedan Ćorluka, Ivica Olić, te Mario Mandžukić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Djevojke oduševile potezima

Osim muškaraca, na terenu smo mogli vidjeti i nogometašice koje su odigrale utakmice između sebe i možemo vam samo reći da su nas djevojke iznenadile potezima i vještinama. S nekima smo uspjeli i porazgovarati. Ana Bartolović igračica je ŽNK Dinamo. Nakon što je pokazala što zna, najmlađi su je, po završetku utakmice, doslovno okružili sa svih strana zbog autograma.

"Malo me opsjedaju klinci, ali to je slatko. Odličan je dan za hakl tri na tri i vjerujem da će poslije biti još više ljudi, jer nam dolaze vatreni dečki. Inače, nogometom se bavim preko deset godina. S dečkima sam krenula igrati sa sedam godina negdje".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nadamo se da će se percepcija prema ženskom nogometu promijeniti'

O stereotipima da je nogomet samo sport za dečke, Ana nam je rekla:

"Nikom nije ugodno kad tako nešto čuje, pogotovo nama koje se bavimo nogometom. Nadamo se da će se to promijeniti", govori nam Ana, dok nam je nakon nje, njezina nogometna kolegica iz ŽNK Agram, 25-godišnja Melani Mihić rodom iz Davora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Cure su grublje'

Posebno nam je Melani naglasila kako se radi o rodnom mjestu i Ivice Olića. Ona je sa 4 godine počela s dečkima igrati nogomet i danas se njime bavi. Tvrdi da se s nogometom neće nikad prestati baviti.

"Kad bi gledatelji malo došli pogledati ženski nogomet, kad bi se to više medijski eksponiralo, vidjela bi se razlika. Cure su grublje i stvarno bude zanimljivih utakmica. Mislim da bi gledatelji puno više uživali, barem isto kao kad gledaju muški nogomet. Kad se igraju europska i svjestak natjecanja, na turnire žena dolazi puno ljudi, pune su tribine. To je dovoljan dokaz da žene itekako mogu igrati nogomet. Tome se ne treba raditi razlika. Koliko su muški predani nogometu, toliko su i žene. Kao i dečki i žene se odriču puno stvari u životu da bi postigle ono što, u biti, žele - biti profesionalne nogometašice. Ženama bi trebalo dati više podrške."

Što su nam još cure rekle pogledajte u priloženim Facebook streamovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fantastične borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.