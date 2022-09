ČEKAJU OD RANIH JUTARNJIH SATI / Ogroman red ispred Maksimira: Svi žele gledati Dinamo protiv zvijezda Chelseaja, neki su si ponijeli stolice i knjige kako bi 'ubili' vrijeme

Dinamo u utorak igra prvu utakmicu ovogodišnje Lige prvaka, a na Maksimir dolazi Chelsea. Danas od 11 sati kreće prodaja ulaznica, a navijači od ranih jutarnjih sati čekaju u redu kako bi došli do svoje ulaznice za ovaj nogometni spektakl. Svi žele vidjeti Mateja Kovačića i druge zvijezde Chelseaja protiv svojeg najdražeg kluba, a za to im nije ni problem izdvojiti 350 kuna (zapad dolje). Zapad gore se pak prodaje po cijeni od 250 kuna, a sjever gore i sjever dolje po 150 kuna. Neki ljudi donijeli su si stolice, neki leže na travi, neki su si ponijeli laptope, a neki čitaju knjige kako bi si 'ubili' vrijeme do službenog početka prodavanja ulaznica. Pogledajte u galeriji kako to izgleda.