OGLASIO SE I PREDSJEDNIK DAMIR MIŠKOVIĆ TE PROKOMENTIRAO BIŠĆANA: Što će Armada kazati na ovo?

“Dugo je trajalo riječko slavlje pod svodovima Drosine. Sljubljenost igrača i navijača podno tribina zamijenila je pjesma u svačionici. Gotovo svi igrači su ostali u donjem vešu, dresovi, štucne, slavljeničke majice brzo su razgrabljene… I onda kad je u svlačionicu počelo stizati prvo pivsko osvježenje, iznenada su svi uz smijeh poletjeli iz nje”, započinje Novi list tekst s reakcijama predsjednika Damira Miškovića, jučer nakon trijumfa Rijeke u finalu Hrvatskog kupa.

“Ja sam vjerovao u sve ovo! I prije sam rekao da Rijeka uvijek ide na pobjedu! Ipak, ovo je najveća pobjeda navijača. Ovaj poticaj koji smo imali s tribina nedostajao nam je cijelu godinu. Tribine su bile veliki poguranac za igrače. Ne da su umirali, nego su se ‘ubijali’, dali 300 posto od sebe. Ovo je pobjeda navijača, a onda svih nas”, kazao je predsjednik kluba Damir Mišković i osvrnuo se na Igora Bišćana. Armada ne gleda blagonaklono na njegovu funkciju trenera prve momčadi u njihovu klubu zbog “grijeha iz prošlosti”, no Igor je napravio dobar posao do sada i kupio javnost, kao i svog šefa.

“Igor Bišćan je fantastičan trener i strateg. Pokazao je to i sada. Dinamo je kvalitetna momčad, a mi smo pokazali srce, taktiku i sve drugo što ide uz to. Pokazali smo da smo na pravom putu, u Rijeci se zadnjih godina nije ništa promijenilo, imamo razdoblje otkad igramo slabije i obrnuto. Ali to ne znači da se raspadamo kako se želi prikazati. Rijeka je jaka, Rijeka je druga u prvenstvu, osvojila je Kup. Ne brinite se! Nagrade? Pravilnik je tu, to su dečki zaradili”, kazao je Mišković.

Nogometaši Rijeke pobjednici su hrvatskog Kupa nakon što su u finalnom susretu igranom u Puli na stadionu Aldo Drosina pred 6742 gledatelja pobijedili Dinamo sa 3-1. Bilo je to fantastično finale i zaslužena pobjeda Rijeke koja je peti put osvojila ‘Rabuzinovo sunce’, pri čemu drugi put u posljednje tri sezone, dok je Dinamo u svom 22. finalu doživio sedmi poraz.

Golove u pobjedi Rijeke zabili su Antonio Čolak (13), Tibor Halilović (40) i Zoran Kvržić (84), dok je strijelac za Dinamo bio Mislav Oršić u 63. minuti. Dinamo je u 73. minuti imao jedanaesterac za izjednačenje, no Simon Sluga je fantastično obranio udarac Daniju Olmu.