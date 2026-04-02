ITALIJA U RASPADU /

Odlaze Gattuso i predsjednik Saveza Italije! Najpoznatiji nogometni insajder otkriva detalje

Odlaze Gattuso i predsjednik Saveza Italije! Najpoznatiji nogometni insajder otkriva detalje
Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Gattuso je reprezentaciju preuzeo prošlog ljeta

2.4.2026.
9:10
Sportski.net
www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia
Gennaro Gattuso napušta klupu talijanske reprezentacije manje od godinu dana nakon dolaska, a s njim odlazi i predsjednik Saveza Gabriele Gravina, objavio je Fabrizio Romano.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do velikog potresa dolazi nakon što je Italija porazom od Bosne i Hercegovine na jedanaesterce ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, treći put zaredom.

Gattuso je reprezentaciju preuzeo prošlog ljeta nakon odlaska iz Hajduka i u kvalifikacijama imao dobar učinak, no ključni susreti donijeli su razočaranje. Nakon poraza od Norveške i prolaska kroz baraž, Italija je u finalu u Zenici zaustavljena od BiH nakon izvođenja penala.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'

Fabrizio RomanoGennaro GattusoIzbornik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
