Odlaze Gattuso i predsjednik Saveza Italije! Najpoznatiji nogometni insajder otkriva detalje

Gennaro Gattuso napušta klupu talijanske reprezentacije manje od godinu dana nakon dolaska, a s njim odlazi i predsjednik Saveza Gabriele Gravina, objavio je Fabrizio Romano.

Do velikog potresa dolazi nakon što je Italija porazom od Bosne i Hercegovine na jedanaesterce ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, treći put zaredom.

Gattuso je reprezentaciju preuzeo prošlog ljeta nakon odlaska iz Hajduka i u kvalifikacijama imao dobar učinak, no ključni susreti donijeli su razočaranje. Nakon poraza od Norveške i prolaska kroz baraž, Italija je u finalu u Zenici zaustavljena od BiH nakon izvođenja penala.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'