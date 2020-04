ODGOVOR KOJI JE CIJELI NOGOMETNI SVIJET ČEKAO: Giroud svjetski spustio bezobraznom Benzemi

‘Ne uspoređujete Formulu 1 s kartingom. I još sam pristojan… Znam da sam ja Formula 1’

Jedna od zanimljivijih prepirki ovih dana ona je između bivših suigrača iz francuske reprezentacije Karima Benzeme i Oliviera Girouda. Napadač Reala bio je podosta grub u komentiranju Chelseajeve špice, kada su ga upitali tko je od njih dvojice bolji.

“Ne uspoređujete Formulu 1 s kartingom. I još sam pristojan… Znam da sam ja Formula 1”, rekao je to Benzema o Giroudu, a kasnije je još dodatno objasnio što je htio reći, ali nije ublažio retoriku.

“Ono što nije napisano je bilo ono što sam rekao o njegovom doprinosu Francuskoj. Napisano je samo da sam rekao da sam Formula 1, a on karting. To je ono što mislim, to je istina. Ako mene pitate o usporedbi s Ronaldom Nazariom, reći ću da je on Formula 1, a ja karting. I to je istina”, izjavio je Bezema.

I sada je konačno dobio odgovor Girouda i ovaj mu je svjetski spustio. “Neki kažu da se ne mogu usporediti Formula 1 i karting, ali samo ću reći da sam svjetski prvak, što nije loše za nekog tko je za karting”, odgovorio mu je Giroud.

Inače, Benzema je potjeran iz reprezentacije prije pet godina zbog toga što je sudjelovao u ucjenjivanju suigrača Mathieua Valbuene puštanjem njegove snimke seksa.