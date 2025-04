Francuski nogometni savez objavio snimku motivacijskog govora koji je prije nedavnog uzvrata četvrtfinala Lige nacija na Stade de Franceu suigračima u svlačionici održao kapetan Kylian Mbappe i koji francuski mediji nazivaju nevjerojatnim i briljantnim, piše FrenchFootballwekly.

Video prikazuje kako igračima govor drži izbornik Didier Deschamps. U jednom trenutku Mbappe diže ruku i pita za dopuštenje da se obrati igračima. Deschamps mu to dopušta, nakon čega kapetan ustaje. I nadahnuta priča počinje...

"Izbornik je već rekao, ovo je prava noć da pobijedimo. Vidjeli smo što možemo učiniti protiv njih u drugom poluvremenu prve utakmice. Vidjeli smo što im možemo učiniti u Splitu, a sada smo kod kuće, na svom terenu. Moramo dati sve od sebe. Ovo je prava noć za to. Kao što je trener kazao, moramo svi dati sve od sebe", rekao je Mbappe te nastavio.

"Znamo koji je prvi cilj ove momčadi. a to je da budemo svjetski prvaci, ali postoji put kojim se dolazi do toga. Potrebna nam je posebna utakmica, koja će nam biti primjer na tom putu. Čak i ako oni prođu večeras, moramo ih natjerati da to rade pužući. Moramo ih natjerati da provedu us*anu noć. Imamo momčad mladih, svježih igrača i mi stariji moramo ih povesti. Doveli smo sami sebe u malo us*anu situaciju, ali mislim da je to s*anje u kojem smo dobro. Po meni, imamo što nam je potrebno da im zabijemo tri gola."

Bio je to možda temeljni uspjeh, pišu Francuzi, a Didier Deschamps nije zaboravio odati počast svom kapetanu nakon utakmice:

"Kao što je vaš kapetan rekao, on zabija i momci to znaju iskoristiti."

Francuska je izbacila Hrvatsku u Ligi nacija u četvrtfinalnoj fazi. U prvoj utakmici Vatreni su pobijedili 2-0, dok su u uzvratu u Parizu u regularnom dijelu izgubili istim rezultatom, a onda i ispali nakon dramatične lutrije penala.

