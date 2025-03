Dalićevi francuski grijesi. Postavili smo se kao San Marino, a plan B nismo imali

Hrvatska nije uspjela izboriti final four Lige nacija. Nakon 210 minuta nogometa, Francuzi su bili uspješniji u izvođenju udaraca s bijele točke i zaustavili hrvatski san o prvom velikom trofeju u reprezentativnom nogometu.

Hrvatska je u prvoj utakmici odigrala gotovo savršeno. Ekipa je funkcionirala odlično i hrabro se postavila protiv moćne Francuske. Već u prvih deset minuta, Hrvatska je dobila jedanaesterac. Njega Kramarić nije realizirao, ali to nije poremetilo Vatrene koji su vrlo brzo preko Budimira došli do vodstva. Hrvatska je iskoristila odličnu formu svojih pojedinaca. Perišić se u potpunosti vratio nakon ozljede prednjih križnih ligamenata i igra odličnu sezonu u PSV-u. Na Poljudu je odigrao odlično i obrambeno i napadački. S lijeve je strane asistirao, s desne zabio i glavni je hrvatski junak. Budimir je nastavio odličnu golgetersku formu, Krama je pokazao da voli igrati iza napadača, a odigrao je odlično i defenzivno. Modrić i Kovačić su kontrolirali tempo utakmice, a obrana predvođena nevjerojatnim Šutalom riješila sve opasnosti. Hrvatska je pobijedila Francusku drugi put u nizu. Zaključak je bio jednostavan - Hrvatska je puno bolje pripremila utakmicu od Francuske. Dalić je pobijedio Deschampsa. Slijedio je put u Pariz.

Francuska je morala vratiti ponos

Francuska javnost oprala je svoju momčad i Francuzi su znali da će morati krenuti jako na Stade de Franceu od početka. Francuzi su imali flešbekove na 2013. Tada su u doigravanju za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu izgubili od Ukrajine u prvoj utakmici u Kijevu 2:0. Javnost je bila bijesna, tražile su se glave, a onda su Deschampsovi momci pobijedili 3:0 u Parizu i plasirali se na Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Francuzi su u nedjelju krenuli odmah u napad. Barcola i Olise krenuli su u prvoj postavi i Hrvatska nije mogla izaći na kraj s njihovom brzinom. Mbappé i Dembele radili su velike probleme, a ubačen je i Theo Hernandez koji je jako opasan ofenzivno i stvara prilike za gol. U prvih 15 minuta živjeli smo jako opasno, nismo mogli prijeći centar, ali smo preživjeli. Francuzi su vršili strašan pritisak na našu zadnju liniju, Francuzi su zapucali čak 12 puta prema našim vratima u prvom dijelu, ali smo uspjeli preživjeti i izvući nulu na poluvremenu.

Francuska je jednako agresivno ušla u drugo poluvrijeme i zabili već u sedmoj minuti. Stade de France je proključao i bilo je jasno da će stisnuti još jače i da ćemo teško preživjeti do kraja ako se nastavimo braniti i prizivati napade Francuza. Livaković je bio naš najbolji pojedinac i izvlačio nas fenomenalnim obranama i samo zahvaljujući njemu smo imali i dalje prednost u ukupnom rezultatu. To je trajalo sve do 80. minute kada je sjajni Dembele zabio za izjednačenje rezultata i produžetke. I njih smo nekako preživjeli i jedanaesterci su se činili kao premija. Francuzi su ipak prošli dalje i moramo reći zasluženo. Francuzima smo povrijedili ponos u Splitu, ali smo ga onda mi izgubili u Parizu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dalić radi iste pogreške u pozivanju igrača i postavljanju utakmice

Izašli smo se braniti. To nije pogrešna taktika, ali pogrešna je u ovom kadru kada imaš jedno jedino krilo, 36-godišnjeg Perišića i milijun veznih igrača. Hrvatska nije imala nikakav plan kako izaći iz bunkera i kako raniti Francuze. Nismo stvorili u 120 minuta nogometa niti jednu priliku i izgledali poput reprezentacije San Marina ili Latvije koji se zatvore u bunker i nadaju se da će izgubiti što manjom razlikom. Braniti dva razlike bez ikakve ideje da izađeš iz tog bunkera i riješiš se francuskog pritiska, pogubno je. Pravo je čudo što smo se dovukli do jedanaesteraca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Daliću se može zamjeriti nekoliko stvari. Prva je nepozivanje krilnih igrača. Jedino pravo krilo bio je Ivan Perišić. Istina je da ih nema puno u hrvatskom bazenu. Mislav Oršić već dugo nije u formi, ali puno više ima smisla voditi krilo koje nije u formi, nego pet desetki koje i tako ne mogu nastupiti sve pa Toni Fruk nije dobio ni minute. Druga stvar, Zlatko Dalić jednostavno nema plan B. Dalić postavi u vezni red Modrića i Kovačića (i trećeg uz njih, bio to Baturina ili Sučić), prije tog je imao Modrića, Brozovića i Rakitića, te njima daje u ruke ključ igre. To je jedini plan, koji nekada dobro funkcionira, kao što je to bilo u Splitu, a nekada ne kao što je to bilo u Francuskoj kada je Luka Modrić odigrao jednu od lošijih svojih utakmica za hrvatsku reprezentaciju. Treće, Dalić je loše postavio i vodio utakmicu. Bilo je jasno da će Francuzi napasti, ali onda moraš imati nekakav plan izaći u kontru ili nekakav plan zadržavanja lopte na protivničkoj polovici koji bi odmorio obranu i možda stvorio kakvu-takvu priliku, koju nismo imali, ili barem izborio poneki korner, koji nismo imali.

Suma sumarum utakmice u Francuskoj je taj da plan A nije bio dobar, a plan B nije niti postojao.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić istaknuo najveću razliku između Hrvatske i Francuske: 'Igrači Bayerna, PSG-a i Reala'

Tekst se nastavlja ispod oglasa