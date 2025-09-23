KRATKA PORUKA /

Stigao je i taj trenutak: Javio se Lamine Yamal nakon dodjele Zlatne lopte

Foto: Profimedia

Barcelonin vunderkind je na kraju završio drugi u poretku, a drugu godinu zaredom je osvojio trofej Kopa

23.9.2025.
15:31
Sportski.net
Profimedia
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu za najboljeg nogometaša protekle godine. Drugi u poretku je bio Lamine Yamal, a mnogi su ovu dodjelu vidjeli kao najzanimljiviju upravo zbog okršaja njih dvojice.

Barcelonin vunderkind je na kraju završio drugi u poretku, a drugu godinu zaredom je osvojio trofej Kopa za najboljeg mladog igrača. Čekali smo na objavu Lamine Yamala, a dočekali smo ju u utorak poslijepodne, dan nakon dodjele. 

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

"Bog ima savršen plan, morate se penjati kako bi došli do vrha. Sretan sam zbog Kopa trofeja po drugi put i čestitke Dembeleu na nagradi za sjajnu sezonu", napisao je Yamal na svom Instagramu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @lamineyamal

 

