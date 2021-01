Pročitajte neke najzanimljivije komentare

Paolo Tramezzani novi je trener Hajduka, 50-godišnji talijanski stručnjak potpisao je danas ugovor do ljeta 2022. godine, a vođenje prve momčadi preuzima odmah, objavljeno je na službenim stranicama kluba.

Talijanski trener preuzima Hajduk, moglo bi se reći, iz vedra neba. Nije stigao uz pompozne najave, a njegov je angažman iznenadio mnoge ljubitelje splitskog kluba.

Društvene mreže u kratkom su vremenu reagirale na imenovanje novog trenera, komentari stižu od navijača Hajduka na službenim stranicama kluba. Mišljenja su dosta podijeljena.

HAJDUK IMA NOVOG TRENERA: Jakobušić doveo stranca, odmah preuzima prvu momčad Splićana

Reakcije s društvenih mreža

Pročitajte neke najzanimljivije komentare.

“Trener je vrhunski. Ko ne zna, neka malo pročita o čoviku. I Boro je bija dobar, al nije do trenera, nego do ovih panjeva. Triba ih potirat bar 9-oricu iz prvih 11. I dovest par pojačanja i onda se možemo nečemu nadat. Ovako nažalost realnost nam je sredina tablice ako i to bude bit će dobro.”

“Trener godine u Švicarskoj, preuzeo nikakav Lugano, na zadnjem mistu u ligi i doveo ga do 3. mista i u Europsku ligu, i u Cipru bio prvak s Apoelom, u svakom slučaju, mislim da je neloše rješenje za Hajduk, dobrodošao! A sad, prijeći na igrače, tu je glavni problem, eee daa, da se bar ne mora od “govneta pita raditi”

“Lugano, Sion, Apoel, Livorno i opet Sion. Svakih godinu dana drugi klub, Sion predzadnji na tablici… neću se pravit pametan, al rađe da je osta čovik koji je 20 godina bio pomocni u Arsenalu…”

“Ne znate gdje dolazite, mister. Bježite čim prije, što dalje…”

“3 miseca poslije… “Vukas je Klopp za ovoga…”

“Nije mi jasno kako odjednon ovaj, a navodono je Silos triba doć danas na pregovore. Sve u svemu sve najbolje njemu i da nas odvede na pravi put.”

“Totalno sam razocaran! Jako cudan izbor Nikoličiusa… mislio sam da će dovesti neko veće trenersko ime, a ne potpunog anonimca! Bojim se da to neće dobro završiti… pogotovo ne sa ovim igračima koji su trenutno u Hajduku…”

“Ćovik nije ni pošteno ni doša a odma 1000 nadimaka i pitanja. Ajmo pustimo ga 2 miseca da radi u miru pa da vidimo učinak. Što može učiniti do petka. Ništa, ni imena igrača zapamtiti. Pomalo.”

“Odakle ovi gospe moja…”

“Neće dočekat kratke rukave.”