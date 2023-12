Pobjednika nije bilo u jedinom nedjeljnom susretu 17. kola HNL-a, u Kranjčevićevoj ulici nogometaši Rudeša i Lokomotive su odigrali 0-0. Prvo veće uzbuđenje u nastavku dogodilo se u 57. minuti kada je Rudeš ostao s igračem manje na terenu, isključen je Vanja Vukmanović. Napeto je bilo u tim trenucima u Kranjčevićevoj ulici pa je sudac Zebec deset minuta kasnije pokazao još dva crvena kartona ljudima s domaće klupe, a između ostalih je teren morao napustiti i Josip Šimunić.

Zbog svega je sportski direktor Stipe Čondrić napisao priopćenje javnosti koje prenosimo u cijelosti:

"Iako smo tek ušli u SuperSport Hrvatsku nogometnu ligu, očito smo nekima ‘trn u oku’, jer kako objasniti učestale sudačke previde na našu štetu. Naime, po tko zna koji put suci su nam pokazali koliko su ‘moćni’ i kako mogu poništiti sav naš trud na terenu.

Nevjerojatno je da je sudac Zebec u 55. minuti, nakon što je naš igrač Vanja Vukmanović prvi bio na lopti i izbio je ispred igrača Lokomotive, žuti karton pokazao našem igraču. S time da mu je to bio drugi žuti, odnosno isključujući crveni.

Pokušali su ostali naši igrači uvjeriti suca da pogleda VAR, kako bi ponovno procijenio tko je napravio prekršaj, ali svi ti apeli nisu urodili plodom.

I pomislili smo predsjednik Šimunić i ja, jer došli smo s klupe pružiti podršku igračima ‘Ajde, možda zbilja nije vidio’. Ali nakon što je desetak minuta kasnije Zebec pokazao žuti karton Miguelu Camposu, predsjednik Šimunić ljutito je reagirao, udarivši kutiju s ‘kapicama’. No, bez ikakve prijetnje sucima. Ali onda se Fran Jović, četvrti sudac, sjurio prema klupi i pozvao Zebeca da isključi predsjednika Šimunića. Nisam mogao prijeći preko takve ishitrene odluke, pa sam pitao Jovića zašto to radi, a onda je počeo vikati ‘i njega isključi’, uz poruku kako je on ‘Fran Jović i da je već 15 godina u nogometu’.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Željevši se i na taj način nametnuti kao glavni djelitelj (ne)pravde, iako je bio tek četvrti sudac ovog dvoboja. Kad već Zebec nije pokazao dovoljno autoriteta…

Pri tom ne mogu ne spomenuti kako je naš 19-godišnji Vanja zaplakao u svlačionici i dugo nakon utakmice ostao šutke sjediti. I umjesto da ga suci zaštite na terenu, u svlačionici smo ga mi morali uzeti u zaštitu, nadajući se da mu ovakvi postupci neodgovornih pojedinaca neće ubiti volju za nogometom.

Nevjerojatno je da nas se ovako uništava, baš kao što je žalosno da i sudačka organizacija šutke prelazi preko svega. I znamo da će nas kazniti, ali samo zato što više ne želimo šutjeti i trpjeti ovakva sudačka iživljavanja. Previše volimo nogomet, u kojeg ulažemo novac i vrijeme, i zato nećemo odustati od borbe za pošteni i čisti HNL.

Direktor Stipe Čondrić."

