Novi problemi za Arsenal: Novopridošli napadač izbivat će s terena oko dva mjeseca

Nastavljaju se problem s ozljedama u redovima engleskog premierligaša Arsenala. Nakon Martina Odegaarda, Kaija Havertza i Gabriela Jesusa, "Topnici" su privremeno ostali i bez Nonija Maduekea.

Prema pisanju engleskih medija, 23-godišnji engleski napadač je ozlijedio koljeno u susretu protiv Manchester Cityja i pauzirat će najmanje dva mjeseca.

Dvomjesečna pauza znači da će Madueke vjerojatno propustiti najmanje 11 utakmica.

Od ranije su izvan stroja i Martin Odegaard, Kai Havertz i Gabriel Jesus. Odegard ima problema s ramenom, a Havertz i Jesus s koljenom.

Zbog dvije različite ozljede koljena Havertz je u posljednjih šest mjeseci upisao manje od 45 ligaških minuta, a Nijemac se vjerojatno neće vratiti prije studenog.

Brazilski napadač je izvan stroja od siječnja kada je zadobio tešku ozljedu koljena u porazu od Manchester Uniteda u trećem kolu FA kupa. Njegov povratak očekuje se tek u prosincu.

Arsenal se trenutačno nalazi na drugom mjestu ligaške ljestvice sa 10 bodova, pet manje od lidera Liverpoola.

