Srbi žestoko kaznili Crvenu zvezdu i Partizan: 'Neće i ne smije biti bilo kakve tolerancije'

Nogometni savez Srbije žestoko je kaznio Crvenu zvezdu i Partizan zbog incidenata koji su njihovi navijači napravili u prošlom kolu prvenstva.

Zvezda i Partizan kažnjeni su s igranjem sljedeće dvije utakmice bez gledatelja.

Što su navijači napravili?

I Zvezda i Partizan kažnjeni su zbog pirotehnike, bacanja predmeta na teren, prekoda koji su trajali više minuta i ugrožavanja ostalih gčledatelja na stadionu.

Navijači Zvezde su na utakmici u s Radničkim iz Kragujevca gađali su golmana protivničke ekipe Vladimira Stojkovića, a navijači Partizana su u susretu s Vojvodinom imali nekoliko velikih bakljada povodom 80. rođendana kluba zbog čega je utakmica više puta prekidana.

Priopćenje saveza

"FK Crvena zvezda i FK Partizan će naredne dvije utakmice na domaćem terenu igrati bez prisustva publike.

Neće i ne smije biti bilo kakve tolerancije ovakvih pojava, pogotovo kada je riječ o korištenju pirotehničkih sredstava kojima se direktno ugrožava bezbjednost i zdravlje, igrača, sudija, članova stručnih stožera i svih ostalih aktera", stoji u odluci Disciplinske i etičke komisije Fudbalskog saveza Srbije.

