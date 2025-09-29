Nogometaši na izdisaju! Pogledajte koliko zapravo odmora imaju zvijezde poput Mbappéa ili Palmera

Nogometna tijela moraju hitno pronaći način kako uravnotežiti kalendare natjecanja, a istovremeno osigurati odgovarajuće razdoblje odmora i oporavka za igrače koji se približavaju točki pucanja, upozorio je sindikat igrača FIFPRO.

U svom izvješću o praćenju opterećenja igrača tijekom prošle sezone, FIFPRO je pružio dokaze o rastućim rizicima za zdravlje i učinke igrača zbog preopterećenosti kalendara, posebno za one koji su sudjelovali na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD.

Malo dana za odmor i rekuperaciju

Klubovi poput Paris Saint Germaina, Chelseaja, Real Madrida i Manchester Cityja imali su manje od 28 dana preporučenog minimalnog vremena izvan sezone, dok su finalisti PSG i Chelsea imali manje od dva tjedna predsezone što je manje od polovice preporučenog minimuma.

"Ovo izvješće daje vam činjenične dokaze o tome što se događa u nogometu. Igrači se ili ozljeđuju ili ne mogu dati sve od sebe jer su dovedeni do svojih granica," kazao je izvršni direktor Udruge profesionalnih nogometaša i član odbora FIFPRO-a Maheta Molango.

"Imate igrače, primjerice poput Colea Palmera, koji bi, ako bude spreman i pozvan na sljedeće Svjetsko prvenstvo, igrao tri uzastopna ljeta bez pauze," dodao je Molango.

Palmer je igrao za Englesku, koja je stigla do finala EURO-a 2024. godine, a potom je u dresu Chelsea ovoga ljeta osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Očekuje se da će 23-godišnjak igrati za svoju zemlju i na Svjetskom prvenstvu 2026.

Od tada je dva puta na početku ove sezone imao problema s preponama, a izvješće je pokazalo kako neumoljiv nogometni raspored stoji u oštroj suprotnosti s drugim velikim sportovima.

Dok američke lige poput NBA i MLB jamče svojim igračima izvansezonski odmor od najmanje 14-15 tjedana ako dođu do finala, europske nogometne momčadi imale su jedva tri tjedna za oporavak, što je stvorilo negativan domino učinak na igrače.

Izvješće za proteklu sezonu, pod nazivom "Preopterećeni i nedovoljno zaštićeni - Utjecaj na zdravlje i performanse igrača, koristi podatke 1.500 nogometaša praćenih na FIFPRO-ovoj platformi za praćenje opterećenja igrača, uspoređujući njihov odmor i oporavak s preporukama 70 medicinskih i stručnjaka koji rade za klubove i nacionalne vrste.

Izvješće također, razmatra vrijeme oporavka i u drugim sportovima i, po prvi put, uključuje ekstremne vrućine kao rastući faktor za planiranje performansi, zdravlja i natjecanja.

Zanimljiv je podatak kako je samo 14 posto sudionika Europskog prvenstva 2024. imalo imalo preporučenih 28 dana odmora izvan sezone, dok je samo devet posto sudionika Copa Americe koji igraju u pet najboljih europskih liga, imalo potreban odmor.

"Ako nemate dovoljno vremena izvan sezone, ne dajete svom tijelu dovoljno vremena za mentalno i fizički oporavak. Osim toga, nedostatak minimalno 28 dana predsezone sprječava igrače od kvalitetnih priprema za nadolazeću sezonu. U najgorem slučaju to dovodi do ozljeda, a u najboljem slučaju do smanjene sposobnosti za igru. U drugim sportovima prioritet je stavljen na performanse igrača i njihovo blagostanje, a pauza izvan sezone je značajan dio toga," dodao je Dr. Darren Burgess, predsjednik FIFPRO-ove Mreže za savjetovanje o kondicijskim performansama.

Daleka putovanja su veliki problem

Putovanja igrača, posebno tijekom reprezentativnih pauza, također su istaknuta u izvješću, pri čemu mnogi igrači prelaze tisuće kilometara leteći iz Europe u Južnu Ameriku ili Aziju.

FIFPRO je naveo primjer ekvadorskog braniča Moisesa Caiceda koji je prešao gotovo 25.000 km kako bi odigrao četiri utakmice u 14 dana za Chelsea i Ekvador, igrajući 90 minuta u svakoj utakmici.

Argentinac Enzo Fernandez je sakupio 195 sati putovanja tijekom 29 putovanja dugih 149.010 kilometara prošle sezone.

Novozelandski napadač Nottingham Foresta Chris Wood rekao je da je "vitalno važno" da igrači imaju razdoblje oporavka kako bi se tijelo prilagodilo prije povratka treninzima za sljedeću utakmicu.

"Igrate utakmicu u subotu i ako imate međunarodno putovanje, ponekad sam u avionu već tri sata nakon što sam završio utakmicu za Forest," rekao je Wood.

"U avionu sam 30-tak sati putovanja na Novi Zeland i natrag. Oporavak tijela, s mišićne strane, nije savršen, sjedenje u avionu, čak ni u većini slučajeva ako dobijemo ležeći ležaj," dodao je.

Navodi se i primjer branič PSG-a Marokanac Achraf Hakimi, koji je u sezoni 2023/24. odigrao 53 utakmice, dok je prošle sezone odigrao 69 utakmica.

"Nije samo pitanje broja utakmica, više je pitanje oporavka. Samo nam treba malo više odmora, malo više godišnjeg odmora kako bismo regenerirali svoja tijela i nosili se sa stresom toliko utakmica," rekao je francuski napadač Kylan Mbappe za AFP početkom rujna.

