Još jedna sramota hrvatskog nogometa. Klub koji je bio na korak do SHNL-a se gasi

Gotova je priča NK Zrinskog iz Jurjevca. Prošle sezone bili su 90 minuta udaljeni od SHNL-a, a samo godinu dana kasnije, klub prestaje s natjecanjem.

Sportalo javlja kako Zrinski neće putovati u Rudeš na utakmicu sljedećeg kola i tako ne nastavlja s natjecanjem u 1.NL. Ono što je ranije kod Komaka bilo sigurno, a to su uredne plaće, u ovoj sezoni je otišlo u potpuno suprotnom smjeru, igrači su ostavljeni na cjedilu, nisu dobili plaće, obećane su im isplate ako prihvate smanjenje ugovora, kad su to napravili opet su ostali praznih ruku. I džepova. Nisu igračima plaćene stanarine, izbacivani su iz stanova, ali i dalje su htjeli igrati, jer to im je barem prilika da ih netko vidi pa da se u ljeto izbore za svoju sreću na drugim adresama.

HNS mora stati na kraj lokalnim šerifima

Zrinski nije otputovao na gostovanje Opatiji, registrirana je ta utakmica 3:0 za momčad s Kvarnera, a onda dolazi odluka da se ipak igra do kraja sezone, pa se odradila domaća utakmica protiv Vukovara. Nevjerojatno, jer Opatija i Vukovar se bore za naslov, jedni su dobili bodove bez igre, drugi su morali igrati. Stigla je nakon toga disciplinska mjera, Zrinskom su oduzeta tri boda, a onda je Komak definitivno odlučio reći da je gotovo.

Ovo je još jedna u nizu velikih sramota hrvatskog nogometa. Ivan Komak igrao se megalomanstva i prevario brojne igrače, a i cijelu hrvatsku javnost. HNS radi iste pogreške, dopušta lokalnim moćnicima i beskrupuloznim bogatašima da zbog nekih svojih privatnih perverznih igrica uništavaju ljudske živote. Ljudima poput Komaka ne smije dopustiti niti da priđu nogometu, a kamoli da vode klubove i rade što ih je volja. U suprotno, Zrinskih će biti i dalje. Moramo li podsjetiti što se događa sa Šibenikom u prvom rangu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ancelotti ni sam ne zna kamo bi: Ponuda iz Saudijske Arabije poljuljala njegov odlazak u Brazil

Tekst se nastavlja ispod oglasa