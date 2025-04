Njemačke legende traže izbacivanje Rudigera iz reprezentacije: 'Poludio je, već je bio na uvjetnoj'

Bijes Antonija Rudigera tijekom poraza Real Madrida od Barcelone u finalu Kupa kralja izazvao je reakcije i u Njemačkoj.

Lothar Matthäus, legenda Bayerna i Mannschafta te trenutni Sky analitičar, nije skrivao svoje ogorčenje ponašanjem braniča afričkog podrijetla rođenog u Berlinu.

"Poludio je, više nije imao kontrolu. On je njemački reprezentativac, trebao bi biti primjer. Jučer je sve to zaboravio", rekao je Matthäus.

Svjetski prvak iz 1990. predviđa, barem u Španjolskoj, ozbiljnu i kaznu za igrača.

"Ako ode s četverotjednom suspenzijom, može biti zadovoljan. Više razmišljam o dvoznamenkastoj suspenziji. Očekujem veliku kaznu. Osim toga, već je bio na uvjetnoj."

Do incidenta je došlo kada je Rüdiger, sjedeći na klupi, bacio ledeni paket na suca nakon kontroverzne odluke na terenu, zaradivši izravni crveni karton. Stoper se potom obratio sucu uvredljivim tonom, koristeći uvrede na njemačkom. Situacija je postala toliko napeta da je nekoliko njegovih suigrača moralo intervenirati kako bi spriječili eskalaciju situacije. Nakon utakmice, sam igrač objavio je izjavu na društvenim mrežama u kojoj je izrazio žaljenje, ispričavajući se i sucu i "svima koje je razočarao".

Dietmar Hamann, također bivši njemački reprezentativac i Matthäusov kolega kao Skyjev komentator, čak je javno pozvao na intervenciju njemačkog upravnog tijela.

"Savez mora odmah suspendirati Rüdigera iz reprezentacije", zahtijevao je bivši igrač Bayerna, Newcastlea, Liverpoola i Cityja.

Međutim, kada su kontaktirani u vezi slučaja, upravno tijelo je izvijestilo da njegov predsjednik, Bernd Neuendorf, neće komentirati igračevo ponašanje.

Rudi Völler, sportski direktor Njemačke, komentirao je ispad Rudigera.

"Toni je sjajan igrač, ali kao njemački reprezentativac, mora i svojim ponašanjem pokazati tu klasu. S pravom zahtijeva poštovanje prema sebi i mora isto poštovanje pružiti drugima bez iznimke. Antonio Rüdiger je izniman nogometaš i vrlo emotivna osoba, borac na terenu i takav mora ostati. Međutim, u ovom slučaju, i on i neki njegovi suigrači dopustili su da budu previše pod utjecajem izuzetno napete atmosfere koja, neobjašnjivo, u nekoliko navrata okružuje klub. To se ne smije dogoditi. Pogotovo ne kao njemački reprezentativac. Toni se mora promijeniti u tom pogledu, i on sam to zna. Jučer je kontaktirao Juliana (Nagelsmanna, izbornika reprezentacije) i mene, i dugo smo razgovarali o situaciji."

