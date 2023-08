Nizozemski novinar Pieter Zwart analizirao je Luku Ivanušeca, hrvatskog reprezentativca koji će uskoro potpisati za Feyenoord.

Pieter Zwart u podcastu Voetbal Internationala naglasio je kako Ivanušec ima dobru tehniku i kako je snalažljiv na malom prostoru.

Hvali njegovu igru na krilu i ističe kako može i obrambeno pomoći i da po tom pitanju nema brige...

"Ivanušec je igrač kakav nedostaje Feyenoordu. Može izvesti ekstra potez potreban u završnici, a može pomoći i poboljšati igru u obrani. Feyennord očito ne treba brinuti za ništa. Pa ni Igor Paixao također nije najbolje odrađivao obrambene zadatke, a sada je puno bolji. Isto vrijedi za Sauera i Minteha", tvrdi Zwar, koji misli da će trener Feyenoorda Arne Slot unaprijediti Ivanušeca u svim segmentima nogometne igre. I sam je Luka Ivanušec kazao, jučer nakon utakmice, u oproštaju od Dinama, Zagreba i Boysa, voditeljici MaxSporta:

"Odlazak u Feyenoord izabrao sam jer je to dobro mjesto za moj razvoj. Osjetio sam da me klub i trener jako žele i to je prelomilo. Radi se o prvaku Nizozemske koji igra Ligu prvaka."

"Ivanušec je dobro surađivao s bekovima Dinama igrajući na lijevom krilu. Zna kada otvoriti prostor, a odlično igra i desnom nogom. To je odlično za bočnog igrača Hartmana s kojim bi trebao surađivati."

Pieter Zwart je kazao i kako bi volio da Ivanušec više utrčava u prostor iza suparničke obrambene linije.

"Inače igra kao desetka, voli imati loptu. No, ako stalno bude tako igrao, protivnik će se prilagoditi. Bio bi opasniji kada bi utrčavao u prostor", smatra Zwart.

