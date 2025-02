Nizozemski novinar otkrio da Perišić napušta PSV! Obznanio i gdje odlazi: 'Njegov je san zaigrati tamo'

Ivan Perišić briljantnim je potezom zabio krasan gol za PSV u porazu 2:1 kod Juventusa i tako održao šanse nizozemskog kluba za prolaz u osminu finala Ligi prvaka.

"Čudesan pogodak Ivana Perišića u drugom poluvremenu u Torinu. Klasa se vidjela na golu Hrvata", piše PSV Inside te dodaje:

Kontrolirajte loptu određenom brzinom, odmah je dovedite do suprotne noge i ciljano šutirajte. Gotovo umjetnički. Kao što je rečeno, prekrasan gol. Navijači PSV-a oduševljeni su držanjem Hrvata, njegovom igrom, intervjuima ali i jednostavno njegovom klasom. Neosporna klasa, lijeva i desna noga mu zlata vrijede."

Mađutim, nizozemski novinar Maarten Wijffels ističe kako Perišić neće ostati u PSV-u, a zna i koja bi mu trebala biti sljedeća destinacija.

"Bosz bi svakako želio vidjeti Ivana Perišića još jednu godinu, no on ima ambiciju zaigrati u Španjolskoj. La Liga je jedino vrhunsko natjecanje u Europi u kojem još nije bio”, rekao je Wijffels prenoseći riječi Marka van Bommela, kome je to rekao Perišić.

"Na Perišiću nikad nije bilo vidljivo da ima već 36 godina. Sa sobom donosi 140 nastupa i iskustvo u finalu Svjetskog prvesntva. Nijedan suigrač u Eindhovenu nema takvu mentalnu prtljagu. Ali, čak i tada je razlika u takvoj večeri prevelika s nekim drugim igračima PSV-a koji su također internacionalci za jednu državu. A to počinje s razlikom u percepciji."

Perišić je u karijeri igrao u četiri od pet najjačih svjetskih liga. Zaigrao je prvo u francuskom Sochauxu pa u Njemačkoj gdje je nosio dresove Borussije Dortmund i Wolfsburga, zatim u talijanskom Interu te u Engleskoj gdje je bio član Tottenhama.

