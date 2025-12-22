FREEMAIL
NIJE MORO /

Ništa od iznenađenja u talijanskom Superkupu: Naš veznjak ostao bez titule

Ništa od iznenađenja u talijanskom Superkupu: Naš veznjak ostao bez titule
Foto: Massimo Paolone/zuma Press/profimedia

Napoli je treći put osvojio Superkup nakon 1990. i 2014. godine, a rekorder je Juventus s devet naslova

22.12.2025.
23:07
Hina
Massimo Paolone/zuma Press/profimedia
Nogometaši Napolija pobjednici su talijanskog Superkupa nakon što su u finalu završnog turnira u Rijadu pobijedili Bolognu sa 2-0.

Bio je to okršaj aktualnog talijanskog prvaka s jedne, te pobjednika Kupa s druge strane. Napoli je finale izborio 2-0 pobjedom protiv Milana, dok je Bologna porazila Inter boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 3-2 nakon što je susret završio 1-1.

Junak finalnog susreta bio je David Neres koji je zabio oba gola na utakmici. Prvog u 39. minuti, a drugog u 57. minuti.

Za Bolognu je od 46. minute zaigrao hrvatski nogometaš Nikola Moro.

Napoli je treći put osvojio Superkup nakon 1990. i 2014. godine, a rekorder je Juventus s devet naslova.

